Unidas por Extremadura pide a Agricultura que incluya producciones en bajada módulos IRPF

La portavoz del Grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido al Ministerio de Agricultura que rectifique e incluya a las producciones extremeñas en la reducción de los módulos del IRPF.



Así, exige que se bonifique, al igual que en otras comunidades autónomas, al olivar, al arroz, al secano y al resto de producciones extremeñas afectadas por el pedrisco y la sequía.



De Miguel lamenta, igualmente, que los responsables agrarios de la comunidad no "hayan sabido hacerle ver al ministro Luis Planas cuáles los problemas del campo extremeño", porque "los políticos de otras comunidades sí que han sabido defender a sus agricultores".



En este sentido, considera que introducir únicamente al sector equino de la región en esa reducción de módulos agrarios "es una ofensa para esta tierra pues, el resto de sectores afectados en otras comunidades autónomas por las condiciones meteorológicas sí que se han tenido en cuenta en la disminución de los tramos del IRPF".



De Miguel asegura que es "incomprensible" que el Ministerio de Agricultura no haya tenido en cuenta, según indica, los "problemas" del campo extremeño porque éste ha sufrido "importantes pérdidas" relacionadas con los efectos meteorológicos, "como la sequía que el año pasado afectó a todos los cultivos de secano, como el olivar o los cereales, y al sector ganadero, o el pedrisco que destrozó las cosechas de frutales de hueso, maíz, pimiento o arroz, entre otras, en muchos municipios extremeños".



La portavoz de Unidas Por Extremadura lamenta, además, que el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta, Antonio Cabezas, así como la consejera de dicho departamento autonómico, Begoña García Bernal, "no hayan sabido hacerle ver al ministro Planas, de su mismo partido, los problemas por los que está atravesando el campo extremeño".



Según la portavoz, "es más, lamentamos que no hayan hecho la suficiente presión para que los agricultores y ganaderos extremeños se beneficien de la reducción de los módulos del IRPF, como sí que lo harán profesionales del sector primario de otras comunidades autónomas, donde sus políticos sí que han sabido defender a sus agricultores".