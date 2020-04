Unidas por Extremadura pide a Delegación del Gobierno que permita ir a huertos autoconsumo

La portavoz del Grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido a la Delegación de Gobierno que permita a la ciudadanía desplazarse a los huertos de autoconsumo en la comunidad durante el estado de alarma por el coronavirus.



Así, considera que es "incomprensible" prohibir que se acuda a los huertos de autoconsumo durante el estado de alarma, cuando "sin embargo sí que permite hacer la compra en grandes superficies comerciales, donde el riesgo de contagio al Covid-19 es infinitamente mayor que en el campo".



De Miguel insta a la delegada de Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, que copie el ejemplo de Cataluña, donde sí que se está permitiendo acudir a los huertos, estableciendo para ello "ciertas medidas de seguridad para garantizar la salud pública".



En este sentido, solicita a García Seco que se replantee esta prohibición y permita a los extremeños y extremeñas poder ir a los huertos de autoconsumo, "porque no sólo se trata de una actividad de ocio, sino que en muchas ocasiones los productos de la huerta son un sustento indispensable para muchas familias".



La también presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura recuerda que los huertos de autoconsumo son "básicos" para garantizar la soberanía alimentaria, "y suponen una herramienta indispensable para obtener productos frescos en esta crisis sanitaria".

En este sentido, añade que, "por éso, es tan importante que ahora se permita poder acudir a ellos, ya que estamos en el época de la siembra".



Además, la diputada de Unidas por Extremadura recuerda que no existe un criterio "homogéneo" en todo el territorio nacional a este respecto, y que hay comunidades autónomas, como Cataluña, que sí que están permitiendo que se pueda acudir al huerto.

De Miguel subraya que "no entendemos el empecinamiento de la delegada del gobierno ante esta cuestión cuando en otros lugares con más casos positivos de Coronavirus, las personas sí que pueden acudir a las fincas no profesionales".



Finalmente, insiste en que a su juicio Extremadura debe tomar "ejemplo" de Cataluña y permitir a la ciudadanía poder acudir a los huertos de autoconsumo, "siempre y cuando no se encuentren en segundas residencias, y que se adopten las medidas de seguridad necesarias para poder garantizar la salud pública".