Turnos de sanitarios en Semana Santa serán "lo más parecido posible a un día laborable"

Ep.

La Junta de Extremadura establecerá unos turnos de personal sanitario durante la Semana Santa y sus días festivos que sean "lo más parecido a un día laborable", toda vez que la pandemia del coronavirus "no conoce de efectivos".



Así, en Atención Primaria de Salud la organización será como PAC "reforzados", y en el ámbito hospitalario "será como un día de pase de planta normal y corriente como tiene que ser", según ha explicado en rueda de prensa este martes en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.



"El estado de alarma lo que ha suspendido es la Semana Santa y por lo tanto nos tenemos que acomodar a esa situación por parte de todos los sectores y los sanitarios somos un sector esencial, somos una parte esencial para luchar contra una epidemia, contra una pandemia que no conoce de efectivos", ha esgrimido.



PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE



Por otra parte, sobre si hay suficientes médicos para atender el coronavirus en Extremadura, el consejero ha indicado que ello actualmente "no es un motivo en este motivo de preocupación, sí de ocupación", y ha añadido que en todo caso la Junta de Extremadura está "buscando todas las vías posibles", ha espetado.



De este modo, sobre si se va a necesitar a los MIR voluntarios del listado del Colegio de Médicos, Vergeles ha dicho que la Junta "ahora mismo" está haciendo valoraciones "permanentemente" dentro del plan de contingencia de la comunidad, y que "por supuesto" tiene "contemplado" hacer uso si fuera necesario de "esos profesionales que han aprobado el MIR pero que todavía no han elegido especialidad para poder contratarlo".



Además, ha recordado que las últimas normativas que establece el Ministerio de Sanidad permite también la contratación de médicos extracomunitarios, y en este sentido ha explicado que este pasado lunes ha mantenido conversaciones con distintas embajadas de países como Cuba entre otros, "para poder disponer" si es que la región lo necesitase "también en la zona de residencias de médicos y de facultativos que permitan suplir la falta de especialistas" que se pudiera registrar "ante cualquier contingencia".



EQUIPOS DE PROTECCIÓN



También, sobre dotación de EPIS en centros sociosanitarios de la comunidad, Vergeles ha incidido en que la Junta ha enviado a dichos centros "material en un volumen importante".



"Los profesionales de todos los ámbitos tienen el material de protección que necesitan. Es probable que no tengan el que quieran pero el que necesitan sí lo tiene, y el que necesitan es el que viene en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y los que vienen en los protocolos del Ministerio de Sanidad", ha dicho al respecto.



"A los centros sociosanitarios hemos mandado equipos de protección de todas las características, gafas, mascarillas, batas... Hemos mandado bastante material y se sigue repartiendo material porque es con las armas con las que tienen que luchar nuestros profesionales y por lo tanto no los vamos a dejar en la estacada", ha añadido.



DESPLAZAMIENTOS A SEGUNDAS RESIDENCIAS



Por otra parte, sobre desplazamientos de personas de otras comunidades a segundas residencias en Extremadura que tienen en zonas como el Valle del Jerte, Vergeles ha indicado que ha sido constatado por el aumento de solicitudes de dispensación de fármacos y por las tarjetas sanitarias de desplazados.



En este sentido, ha dicho que la Junta tiene "constancia" de esta circunstancia en el sentido de que en lo que se lleva de pandemia se han registrado "más de 700 solicitudes de tarjetas sanitarias de desplazamiento, de las cuales 400 y pico son de la Comunidad de Madrid", y ha avanzado que la Administración extremeña ha puesto esta circunstancia "en manos" de la Delegación del Gobierno.



"Estamos detectando que hay dispensación de fármacos a personas que pertenecen o que están empadronadas en otras comunidades autónomas", ha señalado Vergeles, quien ha dicho que esta cuestión ha sido puesta por parte de la Junta de Extremadura "en manos" de la Delegación del Gobierno "para que haga un control estricto y que no se produzcan esos desplazamientos a esas segundas residencias", porque "en ningún caso está justificado un viaje de esas características".