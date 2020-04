Vara: "Muy probablemente" esta semana aumentarán casos por la llegada de los test rápidos

Ep

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado este lunes que "muy probablemente a lo largo de esta semana" aumentarán los casos positivos de coronavirus en la región debido a la llegada de los 21.600 test rápidos a la comunidad.



Según Fernández Vara, "cuantos más test se hagan, más positivos pueden aparecer", ya que "una de la características de este virus es que ha afectado a mucha gente a la que no le ha producido sintomatología", lo que le hace al Covid-19 "un enemigo mayor".

Respecto al uso y destino de esos 21.600 test rápidos que ya han llegado a Extremadura, el presidente de la Junta ha explicado que en la tarde de este lunes se decidirá su utilización "en base a los criterios que están establecidos, no vamos a inventar nada nuevo".



En cualquier caso, sí ha avanzado que hay que utilizarlos, "primero para la reincorporación del personal sanitario una vez que haya transcurrido el tiempo de aislamiento", así como "para hacer una buena separación y aislamiento en las residencias de mayores y para seguir mejorando el diagnóstico todo lo que podamos", ha dicho.



En cualquier caso, Fernández Vara ha instado a "tener cuidado con el test rápido para saber sacar conclusiones", ya que desde el momento del contagio hasta que se da positivo hay un periodo que "en el caso de este test no se detecta hasta el quinto o sexto día".



Por eso "el hecho de que des negativo no quiere decir que no tengas algunas posibilidades de haberte contagiado", ha señalado el presidente extremeño.



ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE LOS DATOS



Respecto a los datos del coronavirus de este lunes en Extremadura, con 2.068 casos confirmados y 228 fallecidos, el presidente de la Junta ha destacado la necesidad de analizar la evolución de la incidencia, ya que hace tres semanas el crecimiento era entre el 20 y el 30 por ciento de casos, la siguiente aumentó entre un 10 y 20 por ciento, en la pasada semana, fue entre el 2,5 y el 8 por ciento, "haciendo el mismo número de test".



Ante esta situación, "todo parece indicar viendo las cifras, que el pico lo tuvimos en la semana del 26 de marzo", por lo que "el momento más crítico están siendo estos días, porque es cuando hace ocho o diez días del pico", en el que "no estamos teniendo una presión en urgencias, que era lo que más nos temíamos".



Esta situación "nos está permitiendo disponer de recursos, tanto hospitalarios como de UCI, para hacer frente a un eventual incremento significativo del número de afectados", ha dicho.



Finalmente, Fernández Vara ha destacado el "esfuerzo" de todos los ciudadanos extremeños "en estas semanas que estamos viviendo una situación tal especial", y que ha puesto a la sociedad en una situación de un "enorme estrés por tener hacer frente a algo inusual, para lo que nadie nunca está preparado del todo".