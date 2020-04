Monago propone un plan estratégico para la reactivación de la economía extremeña

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha propuesto este jueves un plan estratégico para la reactivación de la economía extremeña y un plan extraordinario para los autónomos con medidas económicas y fiscales "de verdadero impacto", tras conocer los datos de paro registrados en la región durante el mes de marzo, que han supuesto "el peor de la serie histórica".



Concretamente, a través de un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, el líder de la formación ha afirmado que va a proponer un paquete de medidas económicas y fiscales para que sean debatidas y aprobadas "lo antes posible" en el Parlamento autonómico con el objetivo de que "Extremadura no se quede de nuevo atrás" como ocurrió cuando estalló la anterior crisis de 2010.



"El PP quiere arrimar el hombro" ha afirmado, proponiendo medidas pensadas para "rescatar y relanzar" a esos autónomos y empresas que han tenido que echar el cierre. Entre ellas, ha anunciado que el PP va a proponer que la Junta abone la cuota de los trabajadores autónomos de la región al menos durante los dos próximos meses.



También va a proponer que "se reduzca al máximo" la presión fiscal sobre pymes y autónomos con una reforma "exprés" de impuestos así como la aprobación de una línea de créditos en condiciones "ventajosas", ya que necesitan financiación "extra" y esto les permitiría "oxigenarse" y "levantar cabeza", y que estaría gestionado a través de la Consejería de Economía de la Junta y de Avante, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.



Éstas serían algunas de las propuestas que el PP va a llevar a la Asamblea para que sean debatidas y aprobadas "lo antes lo posible" y que, según indica, se sumarían a otras como las que ha propuesto este jueves el presidente del PP a nivel nacional, Pablo Casado, "para corresponder al esfuerzo que están realizando los trabajadores esenciales y que supondría una paga extraordinaria o que, mientras dure la crisis, reciban el salario bruto sin impuestos".



Por ello, ha señalado que "de poco vale lamentarse" y que lo que necesita la región son "respuestas" por lo que ha instado a Fernández Vara a "no esperar ni un minuto para que podamos debatir y aprobar" dichas medidas.



REESTRUCTURACIÓN PRESUPUESTARIA



"No es momento de quejíos", ha insistido Monago, al tiempo que ha afirmado que la Junta "cuenta con el PP" para aprobar una reestructuración presupuestaria e incluso orgánica, si hiciera falta, para priorizar las políticas "preferencialmente en aquellos sectores que necesitan recursos adicionales" porque "el presupuesto para 2020 ya no vale" y "ahora hay que echar nuevas cuentas".



Por último, y sobre los datos de paro registrado del mes de marzo, Monago ha señalado que "reflejan algo que ya preveíamos" porque "sabíamos que a la crisis sanitaria iba a acompañarle una crisis económica" advirtiendo que algunos datos "nos advierten del calado" destacando que el paro sube con fuerza en todos los sectores y se desploma la creación de empleo.



Además, ha afirmado que el diagnóstico económico es "evidente" y que el mes de abril "no será mejor" por lo que ha pedido que "nos preparemos para librar la batalla económica" poniendo medidas sobre la mesa como las que ha expuesto este jueves.