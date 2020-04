Vara achaca la cifra "negativa" de paro al coronavirus

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho una valoración "muy negativa" de los datos de paro en marzo en la comunidad, y ha considerado que los mismos son "consecuencia negativa" del confinamiento y la consiguiente paralización de la actividad asistencial ante la crisis del coronavirus.



Así, ha incidido en que "obviamente" en el momento en el que se ha iniciado el confinamiento de una sociedad "básicamente de Servicios" como la española "la actividad asistencial se ha parado y obviamente las consecuencias son tan negativas" como reflejan las cifras de paro.



En todo caso, ha subrayado que los representantes públicos no se pueden permitir "el lujo" de que el mundo se le caiga "encima", sino que deben ir "encima del mundo" para "intentar recomponer" toda la situación generada por la crisis del coronavirus "cuanto antes".



En este sentido, en una entrevista en el programa 'Mediodía Extremadura' de la Cadena COPE, recogida por Europa Press, ha avanzado que la Junta de Extremadura trabaja en medidas para "completar" lo que el Gobierno central está aplicando para ayudar al sector de los autónomos.



"La Consejería de Empleo está trabajando a ver qué partidas podemos dedicar a completar lo que Madrid está haciendo ayudando al sector de los autónomos", ha dicho el presidente extremeño, quien ha reconocido que espera que en las próximas semanas la Junta pueda tener "más o menos claro" dichas iniciativas.



"Los que hemos vivido otra crisis hace 10 años de la que estábamos ya saliendo, de la que habíamos recuperado una parte muy importante del empleo, se te viene el mundo encima", ha reconocido Vara, quien ha añadido que los representantes públicos "no te puedes permitir el lujo de que el mundo se te venga encima, tienes que ir tú encima del mundo" para "intentar recomponer toda esta situación cuanto antes".



"Es verdad que aquello fue en el año 2008, 2009, 2010 una crisis esencialmente económica, de modelo de sociedad, de modelo de crecimiento económico y que ésta es una crisis sanitaria", ha apuntado Vara, quien ha esperado que se pueda "vencer cuanto antes" dicha crisis sanitaria "y que luego todos" hagan "bien" lo que tienen que "hacer" para "recuperar cuanto antes la actividad económica, vinculado a ello el empleo".



RESPONSABILIDADES



Sobre si la Junta de Extremadura piensa ayudar a los autónomos como ha hecho la Comunidad de Madrid, Fernández Vara ha dicho que la Administración regional está "trabajando" en cómo se puede "ayudar" desde la comunidad autónoma a los autónomos.



En todo caso, ha incidido en que al mismo tiempo "es verdad que la mayor responsabilidad en lo económico la debe tener la Unión Europea y España" y la región tiene "una enorme necesidad", como se evidencia con que, por ejemplo, la Junta lleva gastados más de 15 millones de euros en el SES en contrataciones por la crisis del coronavirus.



"A nosotros el hacer frente a esta crisis sanitaria nos está exigiendo dedicar a la Sanidad mucho dinero", ha sentenciado Vara, quien ha apuntado que "sólo en contrataciones en estos primeros días" la Junta lleva gastados "más de 15 millones de euros en el Servicio Extremeño de Salud que no estaban en los presupuestos (regionales)".