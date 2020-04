Unidas por Extremadura cree que los "malos datos" están condicionados por la epidemia

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha asegurado este jueves que los "malos datos" del paro del mes de marzo en la región están "obviamente condicionados" por la crisis sanitaria del coronavirus.



Así pues, aunque ha recordado que el gobierno de coalición está creando un "escudo social" para que nadie se quede atrás, ha criticado que la Junta no está complementando ese escudo en Extremadura.



De este modo, a través de una nota de prensa, Macías ha explicado que los dos sectores más afectados por este "incremento significativo" del desempleo han sido, como era previsible, el sector servicios y el de la construcción.



A pesar de ello, ha recordado que el gobierno de coalición ha adoptado"toda una serie de medidas para que nadie se quede atrás en esta crisis sanitaria".



De hecho, ha recalcado que la Vicepresidencia de Derechos Sociales ha creado un "escudo social" para ayudar a todas las personas afectadas por la crisis del coronavirus, pero también ha puesto encima de la mesa políticas para las empresas y autónomos "como prestación por el cese de la actividad, la flexibilidad de los ERTES, la paralización del pago de las cotizaciones sociales, la moratoria en el pago de las hipotecas, etc".



Sin embargo, el diputado de Unidas Por Extremadura ha afirmado que ese escudo que está implementando el gobierno de coalición "no está siendo aquí completado por el Ejecutivo de Vara".



Y es que, según sus palabras, "Vara no está adoptando las medidas necesarias para ayudar a todas aquellas personas afectadas por la crisis del coronavirus ni tampoco para garantizar la reestructuración de la actividad económica lo antes posible", ha lamentado el diputado regional.