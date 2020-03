El Hospital Don Benito-Villanueva realiza pruebas de Covid-19 en una carpa anexa

Ep.



El Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva ha comenzado un proceso para realizar pruebas de Covid-19 en una carpa anexa al edificio de este centro sanitario con el objetivo de "optimizar" los recursos y "consumir menos EPI's" ya que las muestras se toman en el propio coche de la persona que "por protocolo" tiene que hacérsela.



Así lo ha explicado el enfermero de Salud Pública Antonio Fan, quien ha añadido que a estas personas se les hace la toma de muestras "en su coche" por lo que "no se asume ningún riesgo de contaminar la sala" y "no hay que hacer limpieza" tras ello.



"Con lo cual es más rápido porque podemos hacer 15-20 tomas en una mañana que de la otra forma sería 4-5, porque una vez que un paciente o una sospecha entra en la sala de aislamiento, habría que hacer una limpieza posterior", ha destacado en declaraciones a Europa Press Televisión.



Así, Fan ha detallado que quien pasa por esta carpa es "personal sanitario que haya dado positivo" y hay que hacer "el re-test por si da negativo" para que se pueda reincorporar a su trabajo o personal sanitario y socio sanitario que "tenga una sospecha" para que "si da positivo continúe en aislamiento" o "si es negativo" pueda volver a trabajar.



A este respecto, ha apuntado que a dicha carpa no acuden pacientes sino dicho personal sanitario o socio sanitario que pueda ir "en su coche" porque a los pacientes "normalmente se hace estando ingresado o en la sala de aislamiento".



Finalmente, sobre la frecuencia con que se toman muestras en la carpa y la cantidad, este enfermero ha indicado que "depende de la capacidad" del laboratorio que las trata que está en Cáceres.