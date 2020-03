Monago pide a Junta "planificar ya" medidas para afrontar crisis económica por el Covid-19

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este lunes al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "planificar ya" una batería de medidas para afrontar los efectos de la crisis económica derivada del Covid-19, como han hecho otras comunidades autónomas.



En ese sentido, el líder de los 'populares' extremeños ha puesto como ejemplo los "900 millones de euros que el gobierno andaluz ha puesto ya sobre la mesa para pymes y autónomos", mientras que en Extremadura, ha lamentado, "reina el silencio".



Así pues, a través de un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago ha señalado que tras la fase de respuesta a la crisis sanitaria que atraviesa el país estos momentos por el coronavirus, "viene una fase de recuperación", ante la que dicha planificación "debe estar ya" porque "se están perdiendo miles de empleos en nuestra comunidad autónoma" y "tenemos que poner en marca los recursos para frenar esa sangría".



Según ha resaltado, una vez que pase la pandemia, hay que tener listos "los elementos para poder reconstituir el tejido productivo tan dañado que tenemos en estos momentos en Extremadura" ha afirmado Monago, quien ha recordado que en una reciente entrevista al presidente de la Junta en un medio de comunicación, le preguntaron por las medidas que había puesto encima de la mesa para los autónomos y las pymes y "dijo que estaba pensándolas".



A este respecto, Monago también ha recordado que hace más de una semana, la Junta solicitó a los ayuntamientos conocer "qué medidas económicas estaban impulsando para coordinarlas" y desde entonces, el gobierno autonómico "no ha aprobado ni una sola medida al respecto", ha lamentado.



Sobre ello, Monago ha manifestado que en la Junta de Extremadura hay un equipo económico con "toda una serie de competencias" que "se debería estar ocupando ya" de planificar dichas medidas. "¿Qué está haciendo la Junta? ¿Esperando a que lo resuelva Madrid, como la pandemia? ¿Y Madrid esperando a que lo resuelva Bruselas, como ha dicho Sánchez?", ha planteado el dirigente del PP extremeño.



EXIMIR LA CUOTA DE AUTÓNOMOS



En ese sentido, ha recordado que el PP ya ha propuesto medidas a nivel nacional para que los autónomos no paguen la cuota del mes de marzo. "¡Qué menos!" ha señalado.

Igualmente, Monago ha afirmado que "si no cobran, no tienen que pagar" al tiempo que también ha puesto sobre la mesa otra medida que se ha propuesto a nivel nacional para que "haya un sistema de aplazamientos en las cotizaciones para los próximos meses" si persisten los efectos de esta crisis y que se sea "generoso" con aquellos que "mantienen los servicios esenciales con sus impuestos".



Ante esta situación, tal y como informa el PP regional en una nota de prensa, Monago ha vuelto a ofrecer su ayuda a la Junta para "arrimar el hombro como siempre hemos hecho" recordando que el PP aprobó dos presupuestos al PSOE en la legislatura pasada, pero ha pedido a la Junta que "reúna a las fuerzas políticas en la diputación permanente para hablar sobre dichas medidas", porque "de esto no se habla cuando pasa la pandemia, sino que se tienen que estar planificando ya".



Finalmente, el presidente regional del PP ha señalado que "lo importante es la salud y la economía de las personas" cuando miles de extremeños están sufriendo los efectos de esta crisis y ha aseverado que "tenemos que estar juntos pero no parados ni de brazos cruzados" sentenciando que "tenemos que dar respuestas en los sanitario pero también planificar la respuesta en lo económico".