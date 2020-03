Vara atiende petición de Monago de comparecer en Asamblea pero cuando acabe estado alarma

Ep/Rd

Así, se ha referido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunciando que va a solicitar este lunes su comparecencia en la Asamblea para debatir sobre la crisis del coronavirus, como así le reclamaba este pasado sábado el líder del PP y de la oposición, José Antonio Monago.



Fernández Vara ha respondido a las críticas de Monago, quien le reprochaba este sábado en un vídeo en redes sociales que no haya sacado desde el inicio del estado de alarma "ni un minuto" para ir a hablar sobre esta cuestión en el "templo de la palabra" que es el parlamento autonómico.



Según el Jefe del Ejecutivo Regional, el motivo de no comparecer hasta que termine el estado de alarma, y en concreto, hacerlo "tan pronto" como así sea, es para no mandar "mensajes contradictorios" a la población, añadiendo que "le estamos pidiendo confinamiento mientras nosotros nos lo estamos saltando cada vez que tenemos la oportunidad".



No obstante, ha trasladado al resto de fuerzas políticas que tienen a su disposición "toda la información que necesiten", y que, para ello, "basta" con que se pongan en contacto directamente con él o con cualquier otro consejero, reiterando que "nos tienen a la más absoluta y entera disposición".