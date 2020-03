Extremadura recibe este lunes 60.000 mascarillas y esta semana test rápidos y respiradores

Ep/Rd

De esta forma, lo ha señalado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunciando que la comunidad recibirá una partida de 58.900 mascarillas que se distribuirán "inmediatamente", así como ha anunciado que a lo largo de la semana irá recibiendo test rápidos, equipos de protección individual (EPI) y respiradores.



Con respecto a estos, no ha precisado la cantidad, tras la videoconferencia con el presidente del Gobierno y del resto de comunidades autónomas, se conocerá a lo largo de la tarde.



Según Fernández Vara, estas mascarillas se sumarán a las 232.854 mascarillas que ya se han recibido y distribuido en la región, agradeciendo "de corazón" el apoyo de todas las empresas y particulares que están fabricando y entregando este tipo de material para cubrir las necesidades de los sanitarios y cuidadores que atienden a pacientes de coronavirus.



En cuanto a la realización de test rápidos en Extremadura, ha recordado que esta pasada semana se han comenzado a hacer los primeros desde los coches y, lo largo de la próxima, comenzarán a llegar más procedentes de la compra centralizada realizada por el Gobierno y que llegará este lunes a través del puente aéreo establecido con China.



Al respecto, ha reiterado que si se la compra de estos materiales se está produciendo ahora es porque en enero y febrero las fábricas chinas estaban cerradas debido al confinamiento de su población.



En este sentido, ha vuelto a decir que tiempo habrá "cuando pase todo esto" en el que se pueda "discutir, debatir y asumir con normalidad democrática las críticas" sobre la gestión de la crisis sanitaria, pero ha advertido que ahora el objetivo es "no perder ni un solo minuto, ni una sola energía ni esfuerzo, en hacer otra cosa que no sea tomar decisiones y asumir cada uno el importantísimo papel que tiene en esta crisis".