Vara "muy preocupado" por la incidencia en el oeste de la provincia de Cáceres

Ep/Rd

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado estar "muy preocupado" por la incidencia que está teniendo el coronavirus en el oeste de la provincia de Cáceres, que incluye las localidades de Arroyo de la Luz, Valencia de Alcántara o Garrovillas del Alconétar, que le "tiene el sueño quitado".



A este respecto, Fernández Vara ha abogado por "adoptar criterios que sean racionales" pues, "no se trata de coger a todos los pacientes que den positivos y sacarlos a todos del sitio, a lo mejor de lo que se trata es de dejarlos".

En una entrevista en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, sobre la situación generada en las residencias de mayores, el presidente extremeño ha explicado que cada tarde se analiza la situación "residencia por residencia", para tener una "foto fija", y sobre las que están "buscando alternativas".



Junto con ello, ha planteado el "dar un paso más" de adelantarse "en los sitios en los que no hay ningún problema, que tengamos claro dónde los vamos a trasladar en el caso de que fuera necesario", matizando que existen "recursos suficientes" y un plan de contingencia "que nos está permitiendo tomar las decisiones oportunas".

El presidente extremeño ha señalado que están intentando actuar "con todo rigor" ante la situación del coronavirus en la región, y con "serenidad", reclamando "confianza, máxima cooperación y coordinación" para luchar contra el Covid-19, frente a lo que "todo el mundo es muy importante".



Así, Fernández Vara ha abogado por "trabajar desde la serenidad en tiempo de tempestad", para "hacer las cosas bien" en un sistema sanitario como el extremeño en el que han "invertido mucho esfuerzo y muchos años", y "en estos tiempos pueda estar a la altura de lo que necesitamos de él".



Sobre la situación del Servicio Extremeño de Salud, el presidente de la Junta ha considerado que el sistema "está preparado", aunque respecto al material necesario, ha avanzado que "está prevista la llegada de más material".



Y es que, "aunque hubiera habido algún adivino hace un mes y medio que hubiera sabido lo que iba a ocurrir, si se hubiese puesto a comprar material no lo hubiera encontrado, porque quienes lo fabrican estaban confinados, que son los chinos", y el material que tenían "lo han usado para ellos".



Para Fernández Vara, ahora "lo urgente y lo importante" y así lo planteará en la videoconferencia de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez de este domingo, es que tienen "material para tres, cuatro o cinco días, necesitamos para el resto del tiempo".



En cualquier caso, ha explicado que la gente puede tener la "plena seguridad" de que "están todos los mecanismos puestos en marcha para intentar hacer que podamos dotarnos de ese material necesario", y espera pueda hacerse "en el menor tiempo posible".



LLAMA LA UNIDAD DE ACCIÓN



Respecto a la posible evolución del coronavirus en la próximas semanas, Fernández Vara ha asegurado que se desconoce, por lo que ha instado a "luchar cada día para que sea mejor que el anterior", que es "a lo que nos tenemos que entregar en cuerpo y alma".



Según Fernández Vara, la situación que está generando este virus es "muy dura" para toda la sociedad y, sobre todo, "para las familias que no están pudiendo compartir con sus familiares los últimos días, que no están pudiendo acompañarlos".

Asi, ha reconocido que "es muy duro emocionalmente", añadiendo que aunque ha vivido "momentos muy duros" durante su carrera política, esta crisis "es diferente" pues, "está sacudiendo de manera clara todas las estructuras de la sociedad".



Por eso, "yo me quito el sombrero por el trabajo que están haciendo la gente de las batas blancas, de las batas verdes, los reponedores de los supermercados, la gente de la limpieza o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el Ejército".



Así, Fernández Vara ha querido resaltar "el valor de lo público", que "son los que están sosteniendo esta situación tan difícil", y a los que ha mostrado su "profundo agradecimiento", tras lo que ha reclamado ante la situación actual, "unidad de acción", para trabajar en la misma dirección, y guardarse "las críticas para luego" pues, "no es el momento".