Monago pregunta a Vergeles si Extremadura está preparada para una crisis que va para largo

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha preguntado este jueves al consejero de Sanidad, José María Vergeles, si la comunidad de Extremadura "está preparada" para la crisis sanitaria que está provocando el coronavirus, y que "no ha hecho más que empezar".



Monago se ha pronunciado de esta forma durante su intervención este jueves en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, tras la comparecencia del consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para informar sobre la situación del Covid-19 en la región.



En su intervención, el dirigente del PP extremeño ha echado en la falta la presencia del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "tenía que estar aquí" en una "situación excepcional" como la que atraviesa la comunidad.



Monago ha ofrecido el apoyo del PP para luchar contra esta pandemia "mañana, tarde y noche", tras lo que ha lamentado la "descoordinación" entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas a la hora de afrontar esta crisis, así como la "desorientación de los ayuntamientos a la hora de aplicar medidas".



"Esto no va de voluntarismo, va de coordinación", ha reclamado el dirigente del PP extremeño, quien ha lamentado la "falta de recursos materiales y humanos" en una región como Extremadura, con una población envejecida.



ESTO "NO HA SIDO UNA SORPRESA"



El dirigente del PP extremeño ha lamentado la falta de previsión del Gobierno ante esta situación, que "no ha sido una sorpresa", ya que había "dos referentes muy claro", como son primero en China, y después en Italia, con dos modelos diferentes de actuación.



"Los errores se han cometido, los que ha cometido el Gobierno central y el de Extremadura", tras lo que ha señalado que aunque de momento no va "a pedir cuentas a nadie", tampoco "van a permitir ningún cuento", ha señalado Monago, quien ha aseverado que "toda la actuación y toda la restricción hubiera sido poca".



Ha añadido que la Junta de Extremadura "ha ido tomando las decisiones al trán-trán" ante la situación del coronavirus, y se pasó "semanas vitales mirando para otro lado" y diciendo "una cosa y la contraria" como ocurrió con la suspensión de las clases, que transmitió "intranquilidad".



"Esta situación requería desde el primer momento mucha coordinación y mucho liderazgo para tomar decisiones", algo que a su juicio no ocurrió, ha resaltado el dirigente del PP extremeño, quien ha señalado que toda esta situación ha provocado una "ceremonia de la confusión" entre los extremeños respecto a las clases de los niños o los puestos de trabajo.



También ha censurado Monago que la Junta de Extremadura haya decidido realizar la prueba del coronavirus únicamente a las personas que necesiten ser ingresadas, mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda "todo lo contrario", que es hacer el máximo número de test posibles.



Ante esta situación, el dirigente del PP extremeño ha preguntado al consejero si sabe cuántos casos de coronavirus existen en la región, ya que no se hacen pruebas a todas las personas con síntomas, tras lo que ha aseverado que el aislamiento social de la localidad de Arroyo de la Luz "llegó tarde", ya que ha provocado más contagios.



José Antonio Monago ha señalado que el servicio sanitario extremeño está en una "situación más que límite", debido a la falta de recursos y de materiales, y con más de una veintena de profesionales sanitarios afectados, tras lo que ha instado además a poner en marcha un teléfono específico para coronavirus, en lugar del 112 que es para todas las emergencias.



"¿Puede usted asegurar a día de hoy que Extremadura está preparada para algo así?", ha planteado el dirigente del PP extremeño, quien ha señalado que como gestor de emergencias, el consejero tiene que ponerse "en el peor de los escenarios" para disponer de los recursos en esta crisis, que "no ha hecho más que comenzar", ha concluido.