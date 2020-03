Ep

El montante tendrá un alcance de 750.000 millones de euros y que estará en vigor hasta finales de 2020, según ha anunciado la institución.

"Tiempos extraordinarios requieren de una acción extraordinaria", ha afirmado tras anunciarse el nuevo programa la presidenta del BCE, Christine Lagarde

"No hay límites a nuestro compromiso con el euro. Tenemos la determinación de usar todo el potencial de nuestras herramientas, dentro de nuestro mandato", ha asegurado la francesa en un mensaje que hacía recordar el 'whatever it takes' de su predecesor, Mario Draghi.

Con este nuevo programa de compras, acordado tras una reunión de emergencia del Consejo de Gobierno, el BCE pretende "contrarrestar los graves riesgos para el mecanismo de transmisión de su política monetaria y para las perspectivas para la zona del euro planteadas por el brote y la propagación creciente del coronavirus, Covid-19".

El nuevo Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) tendrá una dotación total de 750.000 millones de euros y las compras se efectuarán hasta finales de 2020, incluyendo todas las categorías de activos elegibles bajo el programa de compra de activos (APP) existente.

El BCE lanza un plan de emergencia contra la pandemia de coronavirus de 750.000 millones

"El Consejo de Gobierno dará por terminada la compra de activos bajo el PEPP una vez que juzgue que ha terminado la fase de crisis por el coronavirus Covid-19, pero en ningún caso antes de final de año", ha asegurado la entidad.

Por otro lado, el órgano rector del BCE ha aprobado en su reunión de emergencia ampliar el rango de activos que puede adquirir bajo su actual programa de compras de bonos corporativos (CSPP) para incluir pagarés de empresas no financieras, permitiendo que todos los pagarés de suficiente calidad crediticia puedan ser adquiridos bajo este programa.

"El Consejo de Gobierno del BCE está comprometido a desempeñar su papel de apoyo a todos los ciudadanos de la zona del euro en este momento extremadamente difícil", ha afirmado la institución.

"Con ese fin, el BCE se asegurará de que todos los sectores de la economía puedan beneficiarse de condiciones financieras favorables que les permitan absorber este 'shock'. Esto se aplica igualmente a las familias, empresas, bancos y gobiernos", ha añadido.

El Consejo de Gobierno ha declarado que "hará todo lo que sea necesario" dentro de su mandato y ha advertido de que está absolutamente preparado para incrementar el volumen de sus compras de activos y para ajustar su composición "tanto como sea necesario y por el tiempo necesario".

La entidad ha asegurado que "explorará todas las opciones y todas las contingencias para apoyar a la economía" y ha señalado que, en la medida en que algunos límites autoimpuestos puedan obstaculizar sus acciones en cumplimiento del mandato, el Consejo de Gobierno considerará revisarlos para que su acción sea proporcional a los riesgos a los que se enfrenta.

"El BCE no tolerará ningún riesgo para la transmisión fluida de su política monetaria en todas las jurisdicciones de la zona del euro", ha apostillado.