Vergeles reitera que las mascarillas sólo son necesarias si la persona es positivo

El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha querido hacer aclaraciones sobre el uso adecuado de mascarillas y material de protección.

Por un lado, respecto a la población general, Vergeles ha reiterado que sólo las personas que estén infectadas o aquellos que estén en contacto con ellas, deben llevar mascarilllas.

En relación a los profesionales sanitarios, de protección civil y fuerzas de seguridad, ha recordado existen protocolos sobre el uso de material de protección y, ha pedido que todos se ajusten a las premisas establecidas, con el fin de hacer una utilización racional de los mismos, para optimizar los recursos disponibles.

A este respecto, ha reiterado que no hay ningún problema de desabastecimiento, "ninguno" y, aún valorando y agradeciendo la iniciativa "Costureras de Extremadura" que ha surgido entre ciudadanos extremeños con el fin de coser mascarillas en la voluntad de ayudar, Vergeles ha pedido que se deje de hacer pues, el material sanitario debe cumplir unas garantías europeas y, si no es así, no van a poder usarse.

De esta forma, el Vicepresidente ha subrayado que los políticos, en momentos como el actual, también tienen la obligación de orientar a la ciudadanía en como puede o no puede actuar, reiterando su profundo agradecimiento ante todos los gestos solidarios.