Vergeles confirma que ha habido un fallecimiento por coronavirus en Extremadura

El Vicepresidente y Consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de que, en Extremadura, se ha registrado el primer fallecimiento como consecuencia del coronavirus.

Se trata de una mujer de 59 años, ingresada por una neumonía, con múltiples problemas de salud cardiacos que, al no responder al tratamiento, se le hizo la prueba y dio positivo. Ha fallecido en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, donde estaba ingresada en al UCI.

Sobre este fallecimiento, Vergeles ha matizado que es una situación compleja, respecto al proceso de contactos y, por ello, "hoy procederemos cierre de Centro de Día y cierre de visitas de al Residencia de Mayores de Arroyo de la Luz, hasta aclarar situación negatividad o positividad de las cuatro trabajadoras del centro que, ahora mismo, están en aislamiento domiciliario".

Junto con ello, ha explicado que hay dos casos nuevos, un hombre del área de Salud de Plasencia, de 86 años de edad, ingresado en Hospital de Plasencia, no por coronavirus y es, en el mismo centro sanitario, cuando por una complicación neumonía leve, se le ha hecho la prueba y ha dado positivo y, el pronóstico es bueno; y, una mujer de 63 años, en área de Salud de Cáceres, relacionada con el contacto de la mujer fallecida, que está e aislamiento domiciliario con síntomas leves y pronóstico leve.

Sobre paciente de Plasencia, aclarar que ha podido haber transmisión al personal sanitario, por lo tanto, se ha adoptado el criterio de que como el servicio de traumatología de Plasencia podría estar afectado, se cierra consultas y operaciones programadas, mientras dure el estudio de caso, se trata de una medida preventiva.

Respecto a los 6 casos que ya eran conocidos, de esos, el paciente del área de salud de Coria está dado de alta, el de Jarandilla de la Vera está en aislamiento domiciliario con síntomas leves en Madrid, las dos pacientes de 20 y 21 años del área de salud de Badajoz estan en aislamiento domiciliario con sintomas leves, el paciente 19 años del área de salud Llerena-Zafra podrá ser dado de alta en breve or segunda prueba negativa y desaparición de síntomas y, el del área de salud de Cáceres, también está pendiente del segundo negativo; por lo tanto, en breve, 3 altas.

Medidas a tomar, en Extremadura.

En relación a las medidas que se han decidido tomar, en la región, ante la situación, el Vicepresidente ha indicado que, se han suspendido los viejes del Inserso, durante un mes.

Junto con ello, respecto a los estudiantes que vienen de Madrid, al ser zona descontrolada, se les recomienda e insta a que permanezcan en aislamiento domicilliario al menos 72 horas, si presentan síntomas contactar con 112 para realizar la prueba.

Para el Vicepresidente, "la situación que tenemos en este país, la ha hecho pública el Gobierno de España que, trabaja de forma ejemplar con todas las regiones y con la OMS y, con el resto de Ministros y Ministras de Sanidad de UE, bajo el principio de coordinación absoluta en todas las medidas que se están tomando".

Del total de casos que hay en España, el mayor porcentaje, el 80% se localizan en Madrid, País Vasco, La Rioja y Cataluña, el resto estamos teniendo menos casos, por tanto, las medidas tomadas si bien deben cumplir con principio de cohesión, también con diferencia de respuesta, según situación, en Extremadura, no se ha evidenciado transmisión comunitaria y, menos transmisión comunitaria descontrolada, por lo tanto, las medidas a adoptar deben ser proporcionales y proporcionadas a la situación que tiene la región, por eso no es aplicable acciones como la suspensión de la actividad educativa o, disminuir o flexibilizar los turnos de trabajo o, sobre transporte público.

De esta forma, Vergeles ha matizado que, en Extremadura, si es importante, que tomemos tres medidas de mucha importancia: "la primera, el cuidado de las personas mayores, preferiblemente, en su domicilio; la segunda, es importante que la población se conciencie de que es necesario evitar viajar, si no es imprescindible; y, la tercera, a los ciudadanos que se expongan los menos posible a las situaciones de aglomeraciones o, de eventos".

En Extremadura, Vergeles ha reiterado que "podemos afirmar que rotundidad que vamos a permitir, desde sanidad, celebrar todas las oposiciones y pruebas selectivas programadas, la única recomendación es que las que sean más masivas, entre los opositores, al menos haya una distancia de 1,60 metros, para evitar contactos de gotas y, se usaran más aulas y, grupos opositores serán más pequeños".

También, todos los eventos deportivos de cualquier nivel, clasificatorios o no, de cualquier división que supongan movimientos masivos de personas, se celebrarán a puerta cerrada o aplazarán.

Junto con ello, los eventos culturales o de ocio, suponen movimientos masivos de personas, se suspenderan o aplazarán.

Además, suspender o aplazar cualquier actividad de ocio, de cultura, de deporte o, de tradiciones que vaya a congregar un numero igual o superior a 1.000 personas o, bien celebrándose en un recinto grande cerrado, suponga la cobertura de 1/3.

Aplazar o suspender las actividades culturales y de ocio de los Hogares o Clubes de Mayores, no confundir con Centros de Día

Este viernes habrá reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de la región, con el fin de que aquellos actos que, tengan programados con aforo inferior a 1.000 pero, que tengan dudas, lo consulten a las autoridades de salud pública, se estudiará individualmente.

Asimismo, ha recordado que el Consejo de Ministros adoptó dos medidas de gran importancia, un Real Decreto Ley para dar la baja a trabajadores que están aislados pendiente de la prueba o infectados y, es una baja considerada como contingencia profesional y prohibió taxativamente los vuelos directos entre Italia y España.

Llamamiento

El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad ha querido hacer un llamamiento a la responsabiidad a los extremeños y "les agradezco el grado de responsabilidad que están teniendo en el afrontamiento de esta crisis sanitaria".

Según Vergeles, "estamos en el momento de grandes alianzas entre el Gobierno de al Junta y los ciudadanos de la región, para que juntos, tengamos la confianza plena de que vamos a salir de esta crisis y vamos a salir bien".

Además, ha transmitido un segundo mensaje que, "tiene que ver con los bulos que circulan por redes sociales, le pediría a los ciudadanos que salvo que vengan de fuentes oficiales, no hagan caso a ningún whasap ni mensaje de redes, informaré puntualmente de todos y cada una de las decisiones y, de todos y cada uno de los casos que tengamos en Extremadura, como siempre, con un principio de transparencia pero, también con principio de confidencialidad, porque a parte de ser una crisis sanitaria es también una crisis social y, no me gustaría que las personas afectadas se convirtieran en los apestados del Siglo XXI".