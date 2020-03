Fernández Vara pide comprensión y confianza ante un problema de salud pública

El Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha informado este miércoles sobre la reunión de coordinación ante situación del coronavirus en Extremadura, indicando que han incorporado a los Presidentes de Diputaciones y de la FEMPEX, bajo la dirección del Vicepresidente y consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que "hay dos positivos más y uno ha fallecido", por tanto, primera consecuencia mortal del coronavirus. Así, ha reflexionado, "no pido fe ciega pero sí comprensión y confianza pues, al frente de esto están profesionales formados y preparados, coordinados por quienes ostentamos las decisiones".

A este respecto, ha afirmado que, todo va a ser complicado, durante las dos próximas semanas, hay que tener confianza y, es por encima de todo un problema de salud pública y, cuanto antes lo resolvamos, menores serán las consecuencias económicas y sociales y, se deben centrar esfuerzos en asegurar la respuesta sanitaria.

NO SE VAN A SUSPENDER LAS CLASES

En este sentido, ha recalcado que no se van a suspender las clases pues, no se dan las circunstancias, entre ellas, que no hay contagios locales y, el criterio que ha marcado el Consejo Interterritorial es suspenderlas en donde se confirma que hay un descontrol por la existencia de contagios locales.

Para el presidente extremeño, "ahora, es cuando se podrá comprobar la capacidad de reacción del sistema sanitario, entendiendo que hay regiones como Madrid, con situaciones difíciles por el número de casos y, en Extremadura, la autoridad depende del Vicepresidente y consejero de Sanidad que tomará las decisiones, "desde el sentido común pero, sí la contundencia". Así, por ejemplo, "no se van a suspender las oposiciones pero sí habrá que preparar más aulas, para que haya menos personas por aula".

Según Fernández Vara, hay dos cosas que hacen de esta crisis diferente, una es la movilidad, porque "la gente se mueve mucho más que hace 20 años" y, la segunda es Internet, "que ofrece cosas muy buenas pero, también malas, como la desinformación". Cuando hay mucha se puede perder la verdad; afirmar que hay mucha gente buena trabajando para solucionar ésto.

PREVISTA REUNIÓN VIRTUAL CCAA

Junto con ello, ha recalcado que hay previsión de una reunión virtual del Presidente del Gobierno con los Presidentes Autonómicos, recalcando que "creo que la coordinación está funcionamiento bien, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sistema sanitario, tan profundamente descentralizado".

También, ha transmitido un especial mensaje de cuidado a los mayores, porque está ocurriendo que, con patologías previas pues, crece la letalidad que, en estos momentos, a nivel nacional, está en 2%, entendiendo que no es igual, en todas las regiones.