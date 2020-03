La Asamblea "no contempla ninguna medida de excepcionalidad" por el coronavirus

La Cámara Legislativa Extremeña está funcionamiento con absoluta normalidad y está en coordinación permanente con las autoridades competentes en todo lo que tiene que ver con la gestión del coronavirus.

La Mesa del Parlamento extremeño es el órgano adecuado para adoptar las decisiones correspondientes y sus miembros han comparecido, en rueda de prensa, para pedir que no se genere alarma con esta cuestión.

La presidenta de la Cámara autonómica, Blanca Martín, ha explicado, junto a los miembros de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, que esta institución está en “coordinación absoluta” con la Junta de Extremadura y sigue, además, las indicaciones que llegan tanto del Gobierno de España como de las autoridades sanitarias competentes.

Así, ha reiterado que, en Extremadura, no se ha tomado por el momento ninguna medida de excepcionalidad y, por tanto, no las va a haber en la Asamblea para no contribuir a generar una alarma que no existe.

“El funcionamiento de la Asamblea de Extremadura es completamente normal. Está reunida la Mesa de la Asamblea, hay comisiones en marcha, visita de escolares, hará pleno la semana que viene”, ha añadido Martín.

A este respecto, ha recalcado que, por el momento, no se contempla ninguna medida excepcional.

De este modo, ha subrayado que el funcionamiento de los parlamentos españoles y europeos está siendo normal y no hay ninguna cuestión por la cual alarmar y tomar medidas.

MESA, ÓRGANO COMPETENTE

Tras el anuncio realizado este martes por el portavoz y presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, Cayetano Polo, sobre posibilitar el teletrabajo a sus trabajadores como “medida preventiva”, la jefa del Legislativo autonómico ha explicado que ningún grupo parlamentario está habilitado para tomar medidas excepcionales pues, éstas deben ser adoptadas como así establece el Reglamento de la Asamblea de Extremadura por la Mesa del Parlamento autonómico.

En este sentido, ha matizado que precisamente la Cámara extremeña es el único parlamento español en el que en su Mesa están representados todos los grupos parlamentarios, Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista.

Cabe matizar que, en la rueda de prensa, también estaba presente Fernando Baselga, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos y, su representante en la Mesa de la Cámara Regional.

LOS TRABAJADORES SON TODOS IGUALES

La presidenta de la Asamblea de Extremadura ha asegurado que todos los trabajadores de la Cámara son iguales, independientemente de su condición de funcionarios, laborales o eventuales adscritos a los grupos parlamentarios.

Así, ha detallado que todos son empleados del Parlamento autonómico y nombrados y cesados por la Presidencia de la Cámara.

“Quiero lanzar, junto a mis compañeros, un mensaje de tranquilidad absoluta. Extremadura es una región en estos momentos segura y no hay ningún problema. Me consta, además, que hay una relación directa y diaria entre los miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura y los cuatro portavoces de los grupos parlamentarios”, ha indicado Martín.

La jefa del Legislativo extremeño ha pedido al Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía que recapacite sobre lo dicho, unas declaraciones que ha considerado “irresponsables” porque sobre esta cuestión no es conveniente generar alarma.

Martín ha reiterado que las decisiones y medidas que afectan al personal de la Asamblea de Extremadura las adopta la Mesa de la Cámara autonómica en virtud del Reglamento del Parlamento extremeño.