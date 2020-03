La producción industrial retrocedió en enero un 1,7% en Extremadura

Rd./Ep.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró una tasa de variación de -1,7% en enero respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, la variación mensual entre los meses de enero y diciembre fue en la región extremeña de 6,7%.

A su vez, en Extremadura, se registra tasa de variación negativa respecto al mismo mes del año anterior en bienes de equipo (-12,9%), bienes de consumo (-1,6%), bienes intermedios (-0,8%) y energía (-0,7%).

Igualmente, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

De hecho, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, el descenso más elevado se produce en Reparación e instalación de maquinaria y equipo.



A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 3,6 por ciento el pasado mes de enero en relación al mismo mes de 2019, tasa 5,7 puntos inferior a la de diciembre



Con el retroceso interanual de enero, la producción industrial registra su mayor caída desde diciembre de 2018, cuando cayó un 4,2 por ciento.



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial también se ha situado en negativo al descender un 2,1 por ciento interanual en enero, tasa 3,2 puntos inferior a la registrada en diciembre.



Todos los sectores industriales han recortado la producción el pasado mes de enero, liderados por la energía (-6,2%), los bienes de consumo no duradero (-3,9%), los bienes de consumo (-3,7%), los bienes intermedios (-2,8%), los bienes de equipo (-2,1%) y los de consumo duradero (-1,6%).



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan también tasas anuales negativas en energía (-5,8%), bienes de consumo (-1,8%), bienes intermedios (-1,4%), de consumo no duradero (-0,8%) y consumo duradero (-0,1%).



En tasa mensual (enero de 2019 sobre diciembre de 2018), la producción industrial subió un 0,2% eliminando los efectos estacionales y de calendario, en contraste con el ascenso de un año antes (+3,4%).



Por sectores, bienes intermedios (+1,2%) y bienes de consumo no duradero (+0,1%) presentaron tasas mensuales positivas, frente a energía (-1,1%), bienes de consumo duradero (-0,4%) y bienes de equipo (-0,3%), que registraron tasas negativas.



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAE EN QUINCE COMUNIDADES



La producción industrial aumentó el pasado mes de enero en dos comunidades autónomas en tasa interanual y disminuyó en las otras quince.



Los mayores descensos se produjeron en Andalucía (-12,1%), Asturias (-8,1%) y Baleares (-6,8%), mientras que los dos únicos avances se los anotaron Navarra (+8,6%) y Galicia (+2,9%).