UCE-Extremadura dice que coronavirus no se considera "fuerza mayor" para cancelar un viaje

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha advertido de que las pólizas de seguro de los viajes contratados a Italia no cubren la cancelación de estos a causa del coronavirus, ya que "no se consideran fuerzas de causa mayor".



Así lo ha indicado este jueves, día 5, en rueda de prensa en Mérida la técnico de la UCE, Lali Bermejo, quien ha explicado que dicha entidad ha recibido "muchas llamadas" tanto de particulares como de centros escolares de la región que tenían previsto viajar a Italia y han cancelado sus viajes a causa de la enfermedad.



"El problema de las cancelaciones tanto para los consumidores como para estos paquetes de viaje es que los seguros, que en muchos casos tenían contratados, no cubren este tipo de cancelación porque no es de fuerza mayor", ha aseverado Bermejo, quien ha puntualizado que "en la gran mayoría de las pólizas no se cubre esta causa".



Al respecto, ha explicado que se consideran "fuerzas de causa mayor" un ingreso hospitalario, el fallecimiento de un familiar o problemas laborales, por lo que este tipo de cancelaciones por temas como el coronavirus "no está cubierto" y se "pierden todas las cantidades entregadas a cuenta".



Ante este hecho, la UCE ha recomendado que "si finalmente se va a cancelar" se realice por escrito y se ponga de manifiesto que es por el "miedo" a este virus y según las indicaciones que han lanzado las Administraciones Públicas.



En esta línea, Lali Bermejo ha destacado que a "día de hoy" no se devuelve el dinero, aunque la Administración puede "cambiar de criterio" debido al número de contagios y catalogar esta situación como una causa "de fuerza mayor".



Además, ha destacado que "ya hay algunas aerolíneas que están cancelando sus viajes", aunque según añade éstas no están obligadas a dar una indemnización a los pasajeros, sino que sólo deben devolver el dinero del billete u ofrecer al viajero otra forma de llegar al destino.