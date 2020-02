Monago afirma que "insatisfacción" en el campo va "en aumento" ante la falta de medidas

El presidente del PP califica lo aprobado por el Consejo de Ministros como "gaseosa sin gas" tras el "parche" con el que pretendían apaciguar las manifestaciones

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la "insatisfacción" en el campo extremeño va "en aumento" ante la falta de medidas de efecto inmediato ya que la situación "sigue igual" y cada día que pasa sin actuar "sirve para agravar la situación del sector agrario" en nuestra comunidad autónoma.

Así, Monago ha manifestado que "no hay tractores en las carreteras porque tienen que trabajar" pero, no se están dando respuestas desde la Junta de Extremadura porque Fernández Vara está en "modo off", más ocupado en enviar a la portavoz del gobierno a "faltar el respeto a la oposición" o "en intentar ocultar la petición de indulto al directivo socialista de FEVAL que fue condenado".

El presidente del PP ha criticado que la única aportación de Fernández Vara, un mes después de que comenzaran las protestas por la situación del campo extremeño en la inauguración de AGROEXPO, haya sido decirles "que no tiene un duro", lamentando que "no tiene un duro para los agricultores pero sí para que cada vez haya más consejeros y más altos cargos en la Junta".

De este modo, ha señalado que, en el último año, el sector agrario ha perdido el 3,3% de sus afiliados a la Seguridad Social, una cifra que se eleva hasta el 10,2% desde que Fernández Vara es presidente de la Junta.

"Cada vez hay menos agricultores y más altos cargos en la Junta" ha afirmado, señalando que "esa gente se va al paro y luego a la renta básica" algo que ha calificado como un "drama" para la región.

Monago ha instado a Fernández Vara a que "salga del modo off" y "actúe" aprobando medidas en el próximo Consejo de Gobierno que puedan tener efecto "inmediato" al día siguiente de su publicación, como por ejemplo, disminuyendo el tramo autonómico del IRPF para el sector agrario, una vez que el último Consejo de Ministros, sobre el que había muchas expectativas, "ha sido como la gaseosa sin gas", afirmando que "queríamos soluciones pero ha habido una colección de insatisfacciones".

Sobre dicho Consejo de Ministros, Monago ha criticado que el Gobierno haya legislado que "no se venda por debajo del precio de coste" cuando "lo que deberían haber hecho es que se garantice que se venda forzosamente por encima del precio de coste" para salvaguardar el beneficio del agricultor.

Además, también ha criticado que para establecer el coste de producción, el Gobierno de España no haya legislado que lo haga una autoridad independiente y se deje a la negociación entre comprador y vendedor, porque se produce una "situación de desequilibrio" entre "el pequeño y el grande" y eso va a provocar que "el pequeño siga siendo pequeño".

En definitiva, "parches" que no solucionan el problema y ha pedido que se aprueben medidas concretas como disminución de costes laborales o energéticos, medidas fiscales y ayudas extraordinarias como han hecho Alemania o Francia.

Además, se ha referido a la "foto" que Sánchez pretende con las organizaciones profesionales agrarias para pacificar el campo, que sería una foto "poco rentable" para los agricultores y ganaderos españoles, asegurando que "fotos sin soluciones, provocará más manifestaciones".

Y, sobre la situación sanitaria por el coronavirus, Monago ha mostrado su confianza en los profesionales sanitarios del sistema público, que es de los mejores del mundo, y ha señalado que en los temas de salud pública "los que tienen que hablar son los profesionales".