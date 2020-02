Pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros de Extremadura suben un 47,2% en enero

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extremadura se situó en enero en 32.957, un 47,2% más que en 2019, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, en el primer mes del presente año se alojaron 16.228 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros un 34,4% más que en el mismo mes del año anterior.

En concreto, el turismo rural aumenta interanualmente tanto en viajeros (20,9%) como en pernoctaciones (35,4%) en este mes, mientras que la estancia media se sitúa en 2,12 días, produciéndose una tasa interanual del 12,17%.

A su vez, los viajeros residentes en España representaron el 90% del total de viajeros recibidos en la región y el 90% de las pernoctaciones, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

De este modo, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura aumenta respecto al mismo mes de 2019 un 90,7% y las pernoctaciones un 97,7%; el crecimiento de la estancia media es un 4% con relación al mismo período del año anterior. Respecto al origen, el 52% de los viajeros en campamentos tenían la residencia en España.

Finalmente, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros (54,2%) y de las pernoctaciones (65,9%). En este caso, la estancia media aumenta un 7,9% en este mes, mientras que respecto al origen de los viajeros, el 85% eran residentes en España.

DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 5,5 millones en enero, lo que supone 1,9% más respecto al mismo mes de 2019, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Así, mientras las pernoctaciones de los residentes en España crecieron el 8,1%, hasta superar los 1,2 millones, las efectuadas por turistas procedentes del exterior aumentaron el 0,2% hasta alcanzar los 4,3 millones. En enero, la estancia media se situó en seis pernoctaciones por viajero.



Por su parte, las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles superaron los 21,5 millones en enero, con un aumento del 2,7% en tasa anual. Del total, un 74% correspondió a hoteles y un 26% a alojamientos turísticos extrahoteleros.



Por tipo de alojamiento, las pernoctaciones en apartamentos turísticos bajaron en enero un 0,4%, con un aumento de usuarios nacionales del 7,2% y un descenso de los no residentes del 1,8%.



La estancia media se redujo un 5,3% respecto a enero de 2019, situándose en 6,7 pernoctaciones por viajero.



En enero se ocuparon el 30,4% de las plazas de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 0,3% menos que en el mismo mes de 2019. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 32,6%, con un aumento del 1%.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 83,5% del total, siendo Reino Unido el principal mercado emisor con más de un millón de pernoctaciones, un 5,4% menos que un año antes. El siguiente mercado emisor es Alemania, con 473.305 pernoctaciones, un 2,9% más.



Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,4 millones de pernoctaciones y un descenso del 25,6% con respecto a enero de 2019, además de ser la que alcanzó la mayor ocupación, con el 80,5% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Isla de Gran Canaria fue el destino preferido, con 860.572 pernoctaciones y una ocupación del 84,4% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en enero fuero San Bartolomé de Tirajana, Arona y Mogán.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) aumentó un 1,4% respecto a enero de 2019.



AUMENTA UN 8,3% EN CAMPINGS



Las pernoctaciones en campings registraron en enero un aumento del 8,3% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes subieron un 13,6% y las de no residentes un 7,1%.



Durante el mes de enero se ocuparon el 40,1% de las parcelas ofertadas, un 3,7% más que en el mismo mes de 2019. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanzó el 40,4% con un aumento anual de 2,2 puntos porcentuales.



El 80% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 32,9% de las pernoctaciones de no residentes, un 0,1% menos que en enero de 2019.



Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con 646.730 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 5,9% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 63,2% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con 355.811 pernoctaciones y una ocupación del 83,9% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Cartagena y Oliva.



El Índice de Precios de Campings (IPAC) se incrementó un 2,5% en tasa anual.



UN 8,1% DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un aumento anual del 12,8% en enero. Las de residentes subieron un 13,5% y las de no residentes un 10,2%.



En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 8,1% de las plazas, un 11,1% más que en enero de 2019. El grado de ocupación en fin de semana fue del 15,8%, con un aumento anual del 3%.



Por comunidades. Castilla y León es el destino preferido, con 55.860 pernoctaciones, un 5,8% más que en enero de 2019. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 33,1% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, Pirineos fue el destino preferido, con 23.271 pernoctaciones. El Parque Nacional del Teide alcanzó la mayor ocupación con el 41,4% de las plazas. El Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) registró un aumento del 1% en enero.



Por otro lado, las pernoctaciones en albergues regsistraron en enero un descenso anual del 10%. Las de residentes bajaron un 14,8% y las de no residentes un 1,5%.



Durante el mes se ocupó el 19,5% de las plazas, un 8,6% menos que en enero de 2019. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 23,2%, con una disminución del 2,6%.



Por comunidades, Cataluña fue el destino preferido, con 41.050 pernoctaciones, un 0,8% más que en enero de 2019. Comunidad de Madrid alcanza la mayor ocupación, con el 58% de las plazas ofertadas.