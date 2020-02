Monago cree que la "sumisión" de Sánchez a Torra convierte a Cataluña en CCAA "preferente"

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que los compromisos alcanzados entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat en su reunión de este jueves en Barcelona han evidenciado el "pacto secreto" que tenía Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes, y que el trato "preferente" que dará esta comunidad autónoma tendrá consecuencias para el resto del país, que deberá conformarse con las "sobras".



Monago, en una rueda de prensa en Mérida, ha criticado al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, por su "silencio cómplice" ante un encuentro que considera que ha supuesto la "sumisión" de Pedro Sánchez al separatismo catalán, de cuyos votos es "rehén".



Así se ha referido Monago al "trato fiscal ventajoso" que considera que Torra ha arrancado a Pedro Sánchez en su reunión, además de un incremento del 60 por ciento de las infraestructuras en Cataluña, sobre lo cual ha preguntado a "los socialistas extremeños de a pie" qué opinan al respecto.



Y es que el líder de la oposición en Extremadura ha afirmado que estos compromisos tendrán "consecuencias" para esta comunidad autónoma, y en concreto se ha referido a que verá paralizadas las obras de su tren de alta velocidad.



RETRASO EN OBRAS DEL TREN EXTREMEÑO



Al respecto, se ha referido al compromiso mostrado por el Gobierno para impulsar el Corredor Mediterráneo, mientras que a los extremeños les tocará esperar como "siempre", ha dicho Monago, quien asimismo ha criticado que ahora la excusa para el retraso en las obras del tren extremeño sean los planes de Portugal con esta línea.



Según Monago, el Gobierno español tiene que acometer su tramo de la línea que une Lisboa y Madrid hasta la frontera de Caya, como ya se hiciera en su momento con la autovía A-5, al tiempo que ha subrayado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha incumplido sus previsiones con el tren extremeño respecto a que la obra estaría finalizada en 2019 y electrificada en 2019.



Así, ha señalado que la coincidencia de gobiernos socialistas en Madrid y Lisboa supone un "herbicida perfecto" para el tren extremeño, y en este sentido ha recordado los incumplimientos de fechas fijadas en anteriores cumbres hispanolusas, en concreto en la celebrada en Valladolid, cuando el primer ministro Antonio Costa pidió "abiertamente", según Monago, más tiempo para acometer su tramo.



En este sentido, ha asegurado que si Portugal fija en 2027 la finalización de su obra, es que no estará "hasta 2030 o 2040". Por todo ello, ha pedido a Fernández Vara que exija al Gobierno de su partido que refleje en los próximos Presupuestos Generales del Estado un "impulso" al tren extremeño que se traduzca en un compromiso tanto de fechas como presupuestario.



Y es que Monago ha señalado que los extremeños se "sonrojan" al conocer promociones como la del nuevo tren de alta velocidad 'low cost', que conecta Madrid y Barcelona por cinco euros, mientras que el trayecto Badajoz-Madrid se realiza en un tiempo "seis, siete u ocho veces superior", y esto "cuando llega", ha ironizado, y por un importe del billete también "seis, siete u ocho veces" más caro.



Esto es algo que "no puede ocurrir" en una España "solidaria, justa y que acerca los servicios a los ciudadanos", ha señalado Monago, quien ha insistido en el que el trato "preferente" que considera que obtendrá Cataluña gracias a Pedro Sánchez "rompe con principios constitucionales consagrados", en referencia a la igualdad entre ciudadanos del país.



De hecho, se ha mostrado convencido de que Fernández Vara "en su fuero interno no puede estar contento con esto", por lo que le ha reclamado que reivindique el interés de los extremeños, pero no en la comunidad, sino en Madrid.



Al respecto, Monago ha señalado que él sí lo hará, y en concreto ha avanzado que en su calidad de senador interpelará en la Cámara Alta al ministro de Agricultura, Luis Planas, por la situación que atraviesa el campo extremeño y español.