La Unión avisa con llenar Mérida de tractores si en 15 días no hay medidas concretas

El secretario técnico de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, ha avisado este lunes con "llenar Mérida de tractores y manifestantes" si "antes de 15 días" el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no desarrolla "medidas concretas" que se reflejen en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para "paliar los problemas" del campo extremeño.



"Los agricultores en la calle tienen que estar antes de quince días y el presidente tiene que sentarse con el sector agrario, lógicamente si antes de quince días empieza a hacer propuestas concretas en el DOE se desconvocaría, sino hay que llenar Mérida de tractores y manifestantes para ver si es verdad que esta vez el presidente nos escucha", ha espetado.



En rueda de prensa este lunes en Mérida, Luis Cortés ha indicado que La Unión "se va a poner en contacto con el resto de asociaciones agrarias de la región", ya que entienden que a Vara "hay que lanzarle otra vez el mensaje y a ser posible un poquito más contundente".



"El presidente de la Junta, antes de que acabe el mes de febrero, se tiene que sentar con los representantes de los agricultores para que aparezca en el DOE, en un periodo no superior a 48 horas, medidas concretas para paliar los problemas que sufre el sector agrario", ha remarcado Cortés.



Del mismo modo, el representante de La Unión ha pedido una "política agraria" en la región al tiempo que ha considerado que "quizá la titular de la Consejería (de Agricultura, Begoña García Bernal) no sea la idónea, lo está demostrando". "Por eso mismo, el presidente no puede seguir mandando la bola a Madrid, no puede seguir echando la culpa al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tiene competencias en agricultura que no está llevando a cabo", ha aseverado.



"Entendemos que el sector se debe poner otra vez en pie de guerra, el sitio donde tenemos que manifestarnos es Mérida, las manifestaciones se harán pacíficas, entendemos que hay que hacer unidad de acción y decirle claro al presidente que se siente a hablar con los agricultores y que ponga medidas encima de la mesa como están haciendo otras comunidades autónomas", ha espetado.



De este modo, ha apuntado que también irán a ver al ministro de Agricultura, Luis Planas, "con las competencias" que éste tiene ya que, a su juicio, "hace exactamente igual que el presidente", es decir, "le dicen las cosas y las traslada a Bruselas".



Así, Cortés ha resaltado que "sin agricultura rentable" no puede haber mano de obra, ni actividad ni riqueza, "pero la culpa no la tiene el cinco por ciento del Salario Mínimo Interprofesional" sino "la caída de precios que llevamos desde hace casi dos décadas", ha recalcado.



REUNIÓN DE VARA CON OPAS



Por otra parte, en referencia a la reunión que tuvo el presidente de la Junta con organizaciones agrarias el pasado viernes, Luis Cortés ha lamentado que Vara "no se enteró" de la manifestación del pasado miércoles en Agroexpo ya que se ha reunido con "una parte minoritaria de los que realmente" convocaban.



Además, sobre las medidas propuestas en dicho encuentro de una mesa de trabajo, una comisión de estudio en la Asamblea y trasladar las reivindicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Cortés ha considerado que Vara "no se ha llegado a enterar de qué va la cosa".



"Extremadura tiene las transferencias al cien por cien de agricultura y comercio y los problemas de los agricultores es agricultura y comercio, no es mano de obra, ese es otro pequeño problema que tenemos", ha asegurado al tiempo que ha puesto como ejemplo que "el problema" es que "un kilo de ciruelas vale 20 céntimos y un kilo de aceitunas vale 30 céntimos".



En este sentido, ha considerado que Vara "volvió a mentir" el pasado viernes y ha ironizado con que "¿De qué me vale a mi una subcomisión no permanente para los precios si la Consejería está dando datos al Ministerio de este año de que la ciruela en Extremadura se ha pagado a 1,30?". "Encima mienten", ha lamentado.



Igualmente, Luis Cortés ha indicado que le parece "muy bien" que Vara traslade estos asuntos a Luis Planas pero ha insistido en que el jefe del Ejecutivo regional "tiene competencias sobre las soluciones que hay que poner sobre la mesa".



A este respecto, ha señalado que los Presupuestos de Extremadura para 2020 no recogen "ni un solo euro" para "una estrategia política" sobre el campo extremeño. "Muy buenas palabras, muchas mesas, nada de ayuda", ha manifestado.



Del mismo modo, a preguntas de los periodistas, ha indicado que lo están "estudiando" movilizaciones en Madrid ya que ha vaticinado que tras la reunión de esta tarde de Planas con las organizaciones agrarias "no dará respuesta", "creará una mesa" y "dirá que la culpa es de Bruselas".



MANIFESTACIÓN EN AGROEXPO



Por último, sobre la manifestación del pasado miércoles en Agroexpo en Don Benito, Luis Cortés ha dicho que se les ha "acusado de violentos" y ha defendido que "los agricultores no son ni violentos" pero ha explicado que éstos están "hartos de perder dinero durante muchísimos años" y que incluso algunos han pasado de tener su propia "parcela de frutales a irse como trabajador por cuenta ajena".



"Cuando se está así no puedes poner una valla a 200 metros de donde en teoría iba a inaugurar el ministro (Agroexpo)", ha resaltado Cortés, quien ha valorado como un "bochorno" e "impresentable" que cambiasen la hora de inauguración de dicha feria agroganadera alegando que se hacía "en reconocimiento a las reivindicaciones"; "encima pitorreo", ha soltado.



A este respecto, ha apuntado que los agricultores iban "calientes" y "cabreados" por lo que "expresaron su cabreo" y "más" cuando les empezaron a "pegar" los policías. "De más de tranquilos somos, que teníamos 150 tractores a 200 metros y los dejamos allí; que no siempre somos capaces de contener a agricultores que tienen un tractor y, claro, si un tractor se pone a empujar ni puerta ni leches que se pongan por delante".