CSIF avanza actos de protesta por "impago de la carrera profesional" en Admon. Gral. y SES

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), como sindicato más representativo en las administraciones públicas en Extremadura, prepara diversos actos de protesta para el próximo mes de febrero, por el "incumplimiento de la Junta de abonar la carrera profesional y desarrollo a los empleados públicos de la Administración General y del Servicio Extremeño de Salud (SES)".

Así lo avanza la organización sindical en una nota de prensa, en la que señala que "firma los acuerdos para que se cumplan", y en este caso el Ejecutivo autonómico "ha incumplido, sin dar ninguna explicación, el acuerdo para el desarrollo e impulso de la Carrera Profesional Horizontal".



Se trata de un acuerdo, tal y como detalla, que en su punto quinto establece literalmente que a partir del día uno de este mes de enero se pagaría el nivel 2 a aquellos trabajadores, de la administración general, que lo tuvieran reconocido, recuerda CSIF.



En este sentido, el sindicato señala que tampoco se ha cumplido el acuerdo con los trabajadores del SES a los que se les tenía que abonar otro 35 por ciento del nivel que cada uno tiene reconocido de carrera y desarrollo profesional para este 2020, alcanzando un total del 70 por ciento.



A este respecto, asegura el sindicato que "la nómina de este mes de enero no refleja este abono" y desde la Junta "no se ha facilitado ningún tipo de explicación de las razones del impago", por lo que aseguran que "no nos han dejado otra vía que la de las movilizaciones de protesta para conseguir que se cumpla lo firmado con las centrales sindicales".



Por tanto, CSIF está organizando distintas concentraciones que tendrán lugar el próximo mes de febrero frente a las puertas de los centros oficiales de la Junta y del SES, que se harán "de forma periódica hasta que el Ejecutivo incluya este complemento salarial a los más de 15.000 trabajadores públicos a los que se les adeuda", concluye el sindicato.