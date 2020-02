CCOO y UGT desligan en una reunión con Vara la subida del paro con el aumento del SMI

Ep.



Las secretarias generales de CCOO y UGT en Extremadura, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, han desligado en una reunión mantenida este jueves en Mérida con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la subida del paro registrada en el cuarto trimestre del pasado año en la región --según la EPA-- del aumento experimentado en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).



Al mismo tiempo, el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, ha considerado que en la subida del desempleo contemplada en la EPA "se suman varios factores" y "entre ellos sin duda alguna" la subida "desmesurada" del Salario Mínimo Interprofesional en 2019, junto al "mal año agrícola y ganadero" que "ha ayudado a que el 50 por ciento prácticamente de los nuevos desempleados venga del campo".



Peinado también ha señalado entre dichos factores la "incertidumbre" del anuncio del Gobierno central sobre la "derogación o contrarreforma laboral" que "está calando en el sector empresarial y que está generando incertidumbre"; y ante lo cual ha pedido al Ejecutivo nacional que explique "de una vez por todas" en qué va a consistir dicha reforma laboral "porque (la incertidumbre) está afectando también al empleo".



ESTRATEGIA DE EMPLEO Y EMPRESA



En declaraciones a los medios, Francisco Javier Peinado ha afirmado que la reunión ha sido "muy intensa", y que en la misma los agentes económicos y sociales han compartido con el presidente de la Junta y la consejera de Empleo, Esther Gutiérrez, las "visiones diferentes" por las que las "causas" por las que "realmente" los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2019 "han resultado un mazazo sinceramente" que "nadie en la realidad" se esperaba, ha dicho.



Al mismo tiempo, en el encuentro Junta, patronal y sindicatos han acordado que en el ámbito de la concertación social en Extremadura continuarán trabajando en lo que será la Estrategia de Empleo y Empresa 2020-2025, "porque el problema que tiene el empleo en la comunidad autónoma no sólo obedece a los perfiles coyunturales de las actividades, sino que requiere muy mucho de la configuración y de la estructura del propio tejido productivo".



Al respecto, ha incidido en que a su juicio "no se trata de mitigar o reducir el peso que tiene el sector primario y terciario, sino de incrementar el peso del sector secundario", para evitar con ello que el mercado laboral extremeño se mantenga como "una montaña rusa mes a mes en el que por desgracia cualquier mal viento nos lleva por delante".



En esta línea, Peinado ha recalcado que --en la reunión con Vara de este jueves-- "todos" los agentes del diálogo social en Extremadura han manifestado que están "concienciados" en la "lealtad y el esfuerzo" que van a realizar "todos en el bien del interés general, dejando más allá de los intereses que a veces legítimamente hay que representar en cada organización".



UGT



Por su parte, Patrocinio Sánchez (UGT) ha indicado que en la reunión de este jueves con Vara han tratado de "intentar analizar y comprender qué ha pasado" en materia laboral en la última parte del año 2019, a tenor de unos datos "malos" que "han sorprendido a todos" y en los que el desempleo en la agricultura ha sido "realmente importante", mientras que "en los otros sectores se ha comportado exactamente igual que se venían comportando el año anterior".



Así, tras afirmar que hay que hacer un "análisis más profundo" de las cifras de la EPA dadas a conocer este pasado martes, ha subrayado que en la reunión ella ha defendido ante Vara que "hay que desligar totalmente esos datos de la EPA con el Salario Mínimo Interprofesional".



"No tiene absolutamente nada que ver la subida del SMI con los datos que ha registrado la EPA", ha espetado Sánchez, "entre otras cosas porque el SMI viene de todo el año 2019 y en este último trimestre (de 2019) se ha subido pero todavía no se ha aplicado".



En la misma línea, tras defender que "está claro que el SMI hay que pagarlo en todo el territorio español y tiene que ser el mismo SMI en toda España y en todos los sectores", ha apuntado que teniendo en cuenta que "Extremadura tiene una realidad diferente habrá que apoyarla de otra forma para que ese SMI se pueda pagar".



Con ello, Patrocinio Sánchez ha defendido que "Extremadura tendrá que ser ayudada de otra manera, con otro tipo de medidas, medidas para generar empleo, para tener industria, para tener un PIB industrial importante" pero "no con otro tipo de cosas para hacer una diferenciación entre sectores y entre comunidades".



Asimismo, sobre la próxima visita a la región de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciada por el presidente de la Junta, ha incidido en que UGT tratará de plantear "soluciones", a la vez que ha dicho que de dicha reunión espera "propuestas reales" que sirvan como "ayuda del Estado" a Extremadura, en cuestiones como por ejemplo un plan de empleo para la comunidad.



Al mismo tiempo, ha insistido en que para UGT las infraestructuras en Extremadura son "vitales no, lo siguiente" y seguirá reivindicando el apoyo del Gobierno central tanto en materia ferroviaria como de carreteras, toda vez que a su juicio un Ejecutivo nacional "progresista" como el actual "tenía que ser receptivo en las necesidades" de la comunidad.



De igual manera, sobre la Estrategia de Empleo y Empresa de Extremadura en la que se está trabajando en la actualidad, Sánchez se ha mostrado confiada en que se va a alcanzar un "acuerdo" basado en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, el desarrollo de la Economía Verde y Circular y medidas para fijar población a través del trabajo y con ello evitar la despoblación, ha dicho.



CCOO



A su vez, Encarna Chacón (CCOO) ha indicado que "la primera" intervención mantenida por su sindicato en la reunión de este jueves con Fernández Vara ha sido para hacerle saber a éste que "las declaraciones que hizo antesdeayer (relacionadas con los datos de paro y el SMI) no han sido las más acertadas", porque "primero hay que analizar mucho la situación en Extremadura y la situación del desempleo y hacer una valoración global de todo el año", así como "analizar muy en concreto" lo que ha ocurrido en la última parte de 2019 en materia de paro.



Así, al respecto, ha defendido que "no se puede ligar, no se debe ligar, es una irresponsabilidad ligar la bajada del empleo con el Salario Mínimo Interprofesional", toda vez que "análisis concienzudos que se están haciendo sobre la repercusión del SMI están diciendo que genera riqueza, empleo, que al final hace aportaciones sustanciales y cuantiosas al sistema público de la Seguridad Social".



De este modo, tras argumentar que la subida del SMI "es un elemento de reactivación de la economía", ha defendido que para CCOO no hay que entrar "en otro tipo de discurso" como el del "miedo que ya evidentemente se está generando sobre todo en el sector empresarial ante posibles cambios (en alusión a la reforma laboral nacional) que en definitiva permitan que haya mayor equilibrio en las relaciones laborales".



"Hay que analizar bien los datos (del paro) antes de tomar decisiones", ha insistido Chacón, quien ha resaltado que el sector agrario "preocupa" a CCOO y que, en todo caso, "hay que trabajar desde la concertación con todos los agentes representados".



Al hilo de este planteamiento, la responsable de CCOO ha explicado que en la reunión con Vara ella ha planteado la posibilidad de que los sindicatos estén presentes en los encuentros que la Junta mantendrá con las opas agrarias para con ello "también aportar soluciones a la situación en el mundo agrario" como, por ejemplo, "recuperar" las cooperativas de segundo grado, ha dicho, o una PAC "ligada también al empleo".



Finalmente, también ha defendido que ante "esta crisis que parece se ha generado en este momento" se sea capaz entre todos de reconducirla para ofrecer "salidas que posibiliten y mejoren las condiciones de vida" en Extremadura.