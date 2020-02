SES plantea ampliar edad jubilación a 70 años para paliar pérdida 400 médicos familia

Ep

Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, mencionando la posibilidad de que los médicos de familia retrasen voluntariamente su edad de jubilación a los 70 años.



Esta es una de las cuestiones que el consejero ha trasladado a los representantes de la organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Sanidad, donde se va a informar sobre el nuevo Marco de la Atención Primaria en Extremadura.



Un encuentro en el que se ha hablado de las "plantillas horizonte" que, entre otras cuestiones, deben resolver las dificultades que provoca la falta de facultativos.



"Ya tenemos un problema con las jubilaciones", ha dicho Vergeles, ante la jubilación de estos 382 médicos de familia en atención primaria "si no se toma ninguna medida".

Así, ha mencionado la posibilidad de ampliar la edad de jubilación a los 70 años voluntariamente en aquellos casos que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos que haya plazas vacantes y que las bolsas estén "vacías".



Vergeles ha señalado en declaraciones previas a la reunión a los medios de comunicación que iba a pedir a las organizaciones sindicales que trabajen "intensamente" en la aprobación del reglamento de equipos de atención primaria, con sus aportaciones, que determinarán las competencias de los diferentes profesionales que trabajan en este servicio.



Asimismo, en la reunión también se ha tratado, según ha avanzado Vergeles, sobre las "plantillas horizonte" tanto de enfermería como de cuidados auxiliares y fisioterapeutas, lo cual va a permitir la "adaptación a futuros" y también la "falta de especialistas", sobre todo en medicina familiar y comunitaria.



En este sentido, ha señalado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) se ha fijado como objetivo para 2022 "acercarse" a la cifra de 1.500 pacientes por cupo de adultos y 1.000 en pediatría. Según ha explicado, actualmente la media se sitúa en torno a 600-700 pacientes por facultativo, entre las más bajas del país, dado el carácter rural de la comunidad, pero en las ciudades, especialmente Badajoz, Cáceres y Mérida, esta cifra se supera, llegando incluso a los 1.800.



De esta forma, ha reconocido que para alcanzar ese objetivo será necesaria la contratación de profesionales, si bien ha matizado que "no en exceso", ya que se concentrarán en los núcleos urbanos.



A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de abrir las consultas por la tarde como se hacía hasta 2012, ha señalado que se hará pero como una "prolongación de jornada" en aquellos sitios donde la edad de los médicos sea superior a 55 años y que haya "problemas" de cobertura para turnos de atención continuada.



"Se puede estudiar alguna fórmula de deslizamiento en los turnos y que haya consultas por la tarde de una forma similar a como se hacía hasta 2012", ha señalado Vergeles.



CIRUGÍA VASCULAR EN CÁCERES



Por otro lado, a preguntas sobre el cierre de cirugía vascular en Cáceres, ha recordado que es una medida adoptada para garantizar la seguridad de los pacientes, dada la "inestabilidad" de las plantillas que provoca que los cuatro profesionales del servicio se encuentren de baja desde el pasado mes de octubre.



"No hay cirujanos en todo el país para cubrir las bajas", ha remarcado Vergeles, quien ha subrayado que ante esta situación se ha optado por recuperar las consultas y la cirugía mayor ambulatoria en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres pero con "un servicio de cirugía vascular de ámbito regional donde se integren profesionales que se vayan dando de alta en el Universitario de Cáceres y también en el de Badajoz".



Asimismo, ha señalado que se trasladarán especialistas a Cáceres varios días a la semana de otros hospitales, con el fin de mantener las consultas y la cirugía mayor ambulatoria, pero ello no da suficientes garantías para llevar a cabo ni intervenciones complicadas ni de urgencias, como el caso de un aneurisma, que requiere "muchas condiciones de seguridad para que la intervención sea un éxito".



"Esto no se puede improvisar", ha señalado Vergeles, quien ha remarcado que "cuando se pone en riesgo la vida de los pacientes" es preferible desplazarse a otro centro que hacerlo en uno "donde no se puede asegurar la estabilidad de las plantillas".



Finalmente, sobre la situación de las urgencias en Cáceres tras el conflicto laboral planteado por los residentes, ha señalado que se está "cumpliendo lo establecido" en los acuerdos, se está llevando a cabo el protocolo respecto a la reordenación de los turnos de urgencias y se están "sacando" las plazas.



Por tanto, "las cosas están funcionando", ha dicho Vergeles, quien ha recordado la voluntad de poner en marcha este año las urgencias pediátricas.,