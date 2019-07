El PP denuncia un "mes de julio negro" para la sanidad extremeña

El vicesecretario de Organización del Partido Popular de Extremadura, Juan Parejo, ha alertado de la situación que sufre la sanidad en la comunidad autónoma y ha recalcado que esta ha sufrido un "mes de julio negro", mientras la Junta socialista se mantiene en la inacción y aplica la "ley del silencio" sobre las múltiples incidencias que se están dando, cada día, en todas las áreas de salud de la región.

Parejo ha reiterado que el caos sanitario está siendo el principal problema de Extremadura durante el durante este verano. Se trata de una situación de "alerta" que viven los extremeños y que el PP no va a dejar de denunciar.

Asimismo, ha señalado que, aunque el Ejecutivo regional no lo quiera ver, la indignación se extiende entre los pacientes, sus familias y entre los profesionales sanitarios.

"La sanidad extremeña se cae literalmente a trozos", ha aseverado el vicesecretario de Organización, refiriéndose concretamente a los hechos acaecidos el pasado fin de semana.

Para los 'populares', los responsables de esta situación son el presidente de la Junta y su ascendido consejero de sanidad, el señor Vergeles, matizando que "son problemas que están afectando a la vida de los extremeños, con constantes recortes".



El PP ha puesto sobre la mesa la situación de "precariedad absoluta" de los servicios sanitarios y se ha mostrado como el único partido dispuesto a "plantar cara" a las consecuencias del rodillo socialista.

"No vamos a abstenernos, ni a ponernos de perfil ante circunstancias como las que se están viviendo y que son de verdadera vergüenza" y, Parejo ha exigido soluciones urgentes ante las tropelías que se están sucediendo.

Así, ha recordado que la tarde del sábado se cayó un techo en una sala de la planta de Medicina Interna del hospital Don Benito, un accidente que tiene causa en el "estado deficiente de las instalaciones" y que, de milagro, no supuso ningún daño personal.

El PP ha afeado a la Junta que no haya dicho nada, "algunos estarán ya en las tumbonas, pero aquí hay que resolver los problemas".

RECORTES INJUSTIFICADOS EN CÁCERES

El PP ha denunciado el hachazo que ha dado Vergeles a un servicio básico para los cacereños, en concreto el cierre de Cirugía Vascular y Angiología en el Área de Salud de Cáceres.

El vicesecretario de Organización de los 'populares' ha aseverado que la decisión ha sido tirar "por la calle de en medio" y "recortar derechos", algo que no es ninguna solución sino un nuevo "varapalo" a Cáceres y, no se cierra por vacaciones, sino "por incompetencia de Vergeles".

El PP de Extremadura ha mostrado su solidaridad con todos los cacereños que están sufriendo estos recortes injustificados y ha exigido urgentemente al gobierno de la Junta que restituya de inmediato la situación.

En este sentido, ha pedido a Vara y a su consejero que se pongan manos a la obra para que no haya una discriminación asistencial entre los pacientes extremeños según donde vivan, porque se trata de una "humillación".

Parejo ha recalcado que todo el mundo no puede estar equivocado y solo Vergeles llevar razón, porque los problemas están siendo acreditados no sólo por el PP, sino por los colegios de médicos, los sindicatos de enfermeros y de la función pública, por los propios pacientes y los propios trabajadores, mientras Vara obvia la situación. Asimismo, ha recordado que no hay un solo área de salud que se libre de los problemas.