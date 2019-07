Delegación del Gobierno en Extremadura visibilizará violencia de género en zonas rurales

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha señalado que la lucha contra la violencia de género es un "prioridad" para el Gobierno de España, así como ha señalado que "visibilizar" esta "lacra social" en el entorno rural será un "eje clave" para la delegación.



Así lo ha indicado durante su participación este jueves en Lisboa en un encuentro con la Junta de Extremadura y autoridades portuguesas para abordar la lucha transfronteriza contra la violencia de género.



Se trata de un proyecto de la Junta de Extremadura, la Secretaria de Estado de Igualdad y Ciudadanía de Portugal y la Plataforma Portuguesa para los Derechos de las Mujeres en el marco del proyecto Euroace Viogen, integrado en el programa Interreg, cuyo objetivo es el de mejorar la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género a través del establecimiento de mecanismos de concertación y del desarrollo de instrumentos innovadores en la Euroregión.



Durante el encuentro, celebrado en la Presidencia del Consejo de Ministros de la capital portuguesa, la delegada del Gobierno ha expuesto las acciones desarrolladas por el Gobierno de España en esta materia, así como los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección y lucha contra la violencia de género de cara al posible y futuro planteamiento de proyectos de colaboración entre ambos países.



García Seco ha ofrecido datos sobre las víctimas de violencia de género en nuestro país, recordando que desde el año 2003 más de mil mujeres han sido asesinadas, 24 en lo que va de año, además de 2 casos en investigación.



En el caso de Extremadura, las víctimas mortales desde 2003 han sido 12, (5 en Cáceres y 7 en Badajoz), aunque en los dos últimos años no ha habido que lamentar ninguna muerte más. A pesar de ello, en la actualidad, en la región existen 1.556 víctimas, de las que 892 son de la provincia de Badajoz y 664 de la de Cáceres.



La delegada ha destacado que la violencia machista no distingue de fronteras, y en este sentido ha detallado que entre las mujeres que en estos momentos son consideradas víctimas activas, 14 son de nacionalidad portuguesa (9 en Badajoz y 5 en Cáceres). Desde que existen datos, en Extremadura, 90 mujeres portuguesas han sido víctimas de violencia de género.



Al igual que ocurre con los agresores. En estos momentos, ha explicado la delegada, hay 25 portugueses considerados como agresores activos, y desde 2003 se han contabilizado 154 agresores de nacionalidad portuguesa.



Durante su exposición, la delegada del Gobierno ha resaltado asimismo la importancia del programa de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Viogen), de la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio de Interior, el cual busca establecer un red consistente y tupida que permita el seguimiento y la protección rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas y de los menores que de ella de dependan, en cualquier punto del territorio nacional.



"Viogen es una de las herramientas más destacadas en la lucha contra la violencia de género y también una de las que ha sufrido más transformaciones en esta década mejorando los sistemas de evaluación policial, entre otras modificaciones, como las que permiten recabar más información de la víctima y su entorno", declaró.



Por último, García Seco ensalzó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en España en 2017, que como ha recordado comenzó a ejecutarse con el Gobierno de Pedro Sánchez el 3 de agosto de 2018 y en el que se ha reforzado como destacó, la participación de los Ayuntamientos en la atención y protección de las víctimas de violencia de género.



UNIDADES DE COORDINACIÓN



Asimismo, ha puesto de relieve la labor desarrollada por la Unidades de Coordinación contra la Violencia de Género en todas las Delegaciones del Gobierno. Extremadura cuenta con una en Cáceres y otra en Badajoz, y su objetivo es el de coordinar la protección y atención a las víctimas y fomentar la celebración de convenios para la mejora de la coordinación y la colaboración en el territorio, con la implicación de las policías locales en la protección de las víctimas, acceso al sistema de Seguimiento Integral, colaboración con las oficinas de atención, etcétera.



Estas unidades suponen además la celebración de distintas mesas de Coordinación Policial en toda Extremadura, que realizan el seguimiento de los casos de violencia de género con una atención más adaptada a las necesidades de las víctimas y un incremento en la percepción de seguridad de las mismas, así como de cercanía de las instituciones.



En este sentido, durante 2018 se han celebrado en Extremadura más de 150 mesas por todo el territorio, más de 70 de ellas de coordinación policial, más de 80 de coordinación local, en aquellas zonas donde no hay policía local y 15 de coordinación territorial.



Actuaciones que intensifican la coordinación y concienciación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para erradicar esta lacra.