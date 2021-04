Osuna pide a Junta que licite "lo antes posible" la terminal ferroviaria de ExpacioMérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha solicitado este jueves a la Junta de Extremadura que licite "lo antes posible" la terminal ferroviaria de ExpacioMérida, al considerar que su creación supondrá "un gran desarrollo económico", no solo para la ciudad, sino también para toda la comunidad autónoma.



En concreto, el primer edil emeritense ha agradecido a la Administración regional la aprobación del convenio con Adif anunciada este pasado miércoles, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, y que califica de "determinante" para la instalación de industrias en la capital autonómica



Así pues, según sus palabras, "es una excelente noticia que va a ser determinante, no sólo para la industria de la ciudad de Mérida, sino para cualquier industria que elija Mérida como sede logística para la distribución de sus productos".



Por ello, le gustaría que "lo antes posible se pueda licitar esta infraestructura", teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 28 meses una vez que se adjudique la obra, para poder disponer de esta terminal que "va a suponer, no sólo generación de empleo, sino también desarrollo económico en Mérida y Extremadura", incide.



El máximo regidor de la capital extremeña se ha referido así al convenio que suscribirán la Junta y ADIF para la construcción de la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en el parque industrial ExpacioMérida por importe de 18.643.913 euros.



Estos convenios se encuadran en la estrategia logística que la Junta de Extremadura está llevando a cabo, "una estrategia a nivel regional para favorecer las exportaciones y lograr un sistema de transporte multimodal, seguro, eficiente y sostenible, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas radicadas en Extremadura y de la economía extremeña en general", según explicaba el miércoles la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.



La ejecución de terminales ferroviarias de mercancías permitirá el transporte intermodal carretera-ferrocarril, así como las obras necesarias para la conexión de dichas infraestructuras a las líneas férreas que forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General administrada por ADIF, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.