En Mérida, policías locales de Extremadura se forman en jornada sobre delitos viales

Unos 200 agentes de Policía Local de toda la región participan este lunes en Mérida en una jornada formativa sobre delitos viales, en la que han participado el fiscal delegado de seguridad vial de Badajoz, Diego Yebra Rovira, y el inspector de la Policía Local de Mérida, Miguel Ángel Paredes Porro.

La Delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Mérida ha organizado esta jornada, que ha sido inaugurada por el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, quien se ha mostrado "muy preocupado por la incidencia de la seguridad vial en el casco urbano".

Y es que, según los datos aportados por el alcalde, "solo en 2020 se instruyeron un total de 245 atestados por accidentes de tráfico", en un año en el que la movilidad estuvo limitada por el estado de alarma, ha apuntado.

A esto se añaden los 94 delitos contra la seguridad vial que se registraron en la ciudad, ante lo cual, Rodríguez Osuna, ha considerado "muy importante que se profesionalicen los atestados policiales y no solo se imputen daños patrimoniales, sino también que haya información objetiva y una persecución de los delitos".

Así pues, el objetivo de la jornada es analizar el dictamen 1/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, de fecha 17 de marzo de 2021, en materia de imprudencias punibles en el tráfico viario, los derechos de las víctimas, el nuevo delito de abandono del lugar del accidente y los criterios para la incoación de diligencias policiales y judiciales, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

Este dictamen 1/2021 establece la necesaria modificación, en un porcentaje elevado, de las praxis policiales y judiciales sobre los delitos imprudentes en el tráfico viario (colisiones por alcance, adelantamientos, excesos de velocidad, maniobras de marcha atrás, preferencias de paso, colectivos vulnerables, cambios de dirección o de sentido, alumbrado, deficiencias técnicas en los vehículos, distracciones, fatiga, sueño, alcoholemia y drogas en la conducción, así como abandonar el lugar del accidente), para lo que es preciso una interpretación de la norma en aras a la necesaria seguridad jurídica.

Por su parte, el fiscal delegado de Seguridad Vial de Badajoz, Diego Yebra Rovira, ha explicado que "las victimas tienen derecho a una indemnización y no se hacen todos los atestados que serían necesarios", tras lo que ha destacado que "los derechos de las víctimas dependen de un procedimiento penal pero si no tenemos noticia del siniestro y la policía no informa, la víctima no se verá resarcida".

Así, Yebra ha destacado la necesidad de que "los tribunales actúen de forma homogénea y que se aplique la ley con uniformidad en todo el territorio nacional".

Finalmente, el inspector de la Policía Local de Mérida y responsable de la jornada, Miguel Ángel Paredes Porro, ha abogado por "poner en valor el dictamen de la Fiscalía y profundizar en las imprudencias penales y en el derechos de las víctimas a ser resarcidas", por lo que ha destacado la necesidad de "unificar los criterios interpretativos", ha sentenciado.