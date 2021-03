Cartel de Semana Santa Mérida 2021 es homenaje a quienes luchan contra Covid y fallecidos

El cartel ha sido diseñado por los desarrolladores de la web de la Semana Santa en el que han trabajado, junto a los fotógrafos de la web, y ha sido presentado este lunes en un acto celebrado en la Concatedral de Santa María de la capital extremeña.



La presentación ha contado con la presencia del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la delegada de Semana Santa, Mercedes Carmona; el director del 112, Juan Carlos Rojo, y el comisario de la Policía Nacional, Aurelio Fernández, que han sido los encargados de descubrir el cartel anunciador.



En su intervención, el alcalde de Mérida ha felicitado a la Junta de Cofradías por su labor a lo largo de este año, "con las iniciativas que ha tomado para que las Cofradías sigan estando activas a pesar del confinamiento de la pasada Semana Santa", así como por el "esfuerzo que, a buen seguro, harán este año para que la ciudad viva la celebración, aunque sea de una manera distinta".



Junto con ello, ha querido felicitarla por este cartel, que supone "un gran homenaje" a los servicios esenciales, a quienes han estado en primera línea durante el último año y a todos los que han sufrido el azote de la enfermedad pero, "sin duda, un gran cartel para una gran Semana Santa".



Además, Rodríguez Osuna ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento de Mérida a la Semana Santa emeritense, bien a través de la subvención nominativa que, anualmente, recibe la Junta de Cofradías, "incluso en estos dos años en los que no pueden poner las procesiones en la calle".



Una subvención de 44.100 euros para el mantenimiento de enseres, desarrollo de actos, como los pregones o cualquiera de las iniciativa que, a lo largo del año, realizan y para la promoción que hacen las hermandades.



A esta subvención, se le suman 6.000 euros, dentro del compromiso del Ayuntamiento de Mérida en la restauración de la imaginería procesional, auténticas obras de arte que son, al mismo tiempo, patrimonio de la ciudad.



DINAMIZAR LA CIUDAD



El alcalde ha anunciado que, "en este año tan difícil, además, vamos a organizar una serie de actividades que dinamicen a la ciudad durante esos días, para lo cual, apoyarán la retransmisión del Pregón de Semana Santa y del Vía Crucis el Viernes Santo y se engalanará la ciudad "tal y como lo venimos haciendo desde que gobierna este Equipo de Gobierno".



Concretamente, unas actuaciones que se organizan, de manera transversal, entre distintas delegaciones municipales, coordinadas por la Delegación de Semana Santa.



Entre esas iniciativas, está la celebración de una 'Ruta de la tapa cofrade', que sea un homenaje a la Semana Santa de Mérida en las que se ha pedido la participación a todos los hosteleros de la ciudad, y otras actividades que se están diseñando a lo largo de estos días.



Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías, Luis Miguel González, ha agradecido las palabras del alcalde y ha destacado que, el objetivo del cartel "no es otro que el de homenajear a los servicios esenciales durante la pandemia, a quienes han estado en primera línea y, sobre todo para recordar a todas las personas que nos han dejado este año.



Según González, "para vosotros y por vosotros, va este cartel y dedicamos nuestra Semana Santa", añadiendo que, desde el principio, esta Junta de Cofradías, tenía la idea sobre este cartel muy claro, de tal forma que ilustrara la imagen del Santísimo Cristo de la O, en su Vía Crucis en el Anfiteatro, la gran cruz luminosa que lo preside y reflejar, de alguna manera, la situación por la que estamos pasando.



Para ello, "encargamos a los desarrolladores de nuestra web de la Semana Santa de Mérida que elaboraran una serie de bocetos basados en esa idea", que han realizado "un trabajo magnífico en el que han trabajado, junto a los fotógrafos de la web, todos a una, presentando seis bocetos entre los que nos costó decidir, por la excelente calidad y de los que salió este cartel que hoy presentamos".



Así, les ha agradecido su "constante entrega a esta Junta de Cofradías y a la Semana Santa" ha señalado González.



PREGÓN DEL CARDENAL CARLOS AMIGO



El presidente de la Junta de Cofradías ha recalcado que "este año sí hay Semana Santa, igual que la hubo el año pasado", y aunque no habrá Estaciones de Penitencia pero, a diferencia de la anterior, que vivimos confinados en nuestras casas, "ésta podremos vivirla, con todas las recomendaciones y medidas de seguridad que se vayan estableciendo, juntos, en hermandad y en la iglesia".

Además, ha anunciado que el Pregón, que ofrecerá el cardenal Carlos Amigo Vallejo, se celebrará el 18 de marzo, a las 20,30 horas, en la Concatedral de Santa María, después de que fuera suspendido el año pasado.



Por otro lado, el Vía Crucis se celebrará el Viernes Santo también en la Concatedral de Santa María, y no en el Anfiteatro al estar suspendidos por el arzobispado todos los actos de culto en la calle, por lo que será "un Vía Crucis especial, en el que pondremos todo nuestro empeño para que la reflexión y la oración marquen la noche señalada del Viernes Santo".



Y, González ha resaltado que trabajarán "también en la solidaridad y la ayuda al prójimo, como hemos hecho a lo largo de nuestra historia y, con más ahínco, el último año en el que las hermandades han atendido las necesidades de los vecinos de sus parroquias" y, "en conjunto, aportamos 6.000 euros al fondo diocesano de Caridad atendiendo la llamada de nuestro Arzobispo".