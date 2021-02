Campaña hosteleros de Mérida recuerda que hay que llevar mascarilla salvo al consumir

El Ayuntamiento de Mérida colabora con una campaña informativa que se llevará a cabo por los bares y restaurantes de la capital extremeña, y en la que a través de diferentes carteles repartidos entre los mismos se recuerda que llevar la mascarilla en dichos establecimientos es obligatoria y que sólo se pueda quitar en el momento concreto de consumir.



En concreto, esta iniciativa consiste en concienciar y recordar a los usuarios de la hostelería emeritense la obligatoriedad de llevar mascarilla siempre que no se esté consumiendo, tal y como informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.



Para ello, la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (Fexbares), la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Abacare) de Mérida y el propio Ayuntamiento emeritense, han repartido entre los establecimientos de hostelería de la ciudad carteles bajo el lema "Por Ti, Por Todos. Hostelería Segura. Mascarilla Obligatoria. No quitar salvo al consumir".



Finalmente, con esta iniciativa conjunta el Ayuntamiento apela a la responsabilidad de todas y todos para "sobrellevar" la "compleja" situación generada por la Covid-19 "de la mejor forma posible", priorizando la salud e intentando "no perjudicar" a un sector, el de la hostelería, que ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia.