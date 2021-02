Policía Local de Mérida denuncia a 42 personas en los controles por el cierre perimetral

La Policía Local de Mérida ha denunciado durante la pasada semana a 42 personas en el marco de los controles que viene realizando para vigilar el cumplimiento del aislamiento perimetral de la ciudad, debido a la situación de pandemia por coronavirus.



Además, los agentes locales también intervinieron en siete accidentes de tráfico durante la semana pasada, y han actuado en dos delitos contra la seguridad vial.



Así lo ha destacado este lunes el delegado de Policía Local del Ayuntamiento de Mérida, Marco Antonio Guijarro, quien ha recalcado que la Policía Local, junto con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tienen como "como prioridad velar por la salud y evitar la propagación del Covid 19", para lo cual "se establecen las medidas de seguridad en la ciudad que buscan la prevención y hacer cumplir la normativa".



En ese sentido, durante la semana pasada, la Policía Local denunció a tres personas por no llevar mascarilla y otras dos fueron denunciadas por no respetar el toque de queda, unas denuncias a las anteriores hay que sumar las efectuadas por la Policía Nacional y que controla la Delegación del Gobierno en Extremadura.



Por otro lado, la Policía Local también ha interpuesto 40 denuncias de tráfico durante la semana pasada y dos por delitos contra la seguridad vial, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



A su vez, una persona fue denunciada por arrojar restos de poda y dos por realizar obras ilegales, y se ha interpusieron además dos denuncias por desobediencia y una por falta de respeto a la autoridad.



No obstante, la Policía Local mantiene sus operativos en relación al cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias en nuestra comunidad autónoma, ante lo que resalta que la colaboración ciudadana y el respeto a las normas "siguen siendo necesarios para hacer cumplir la normativa actual para frenar la pandemia".



En esta línea, también está colaborando con el Centro 112 de Extremadura para el seguimiento y detención de aquellas personas que incumplen las cuarentenas.