Policía Local Mérida interpone 6 denuncias por reuniones de más de 4 personas

La Policía Local de Mérida, en su labor habitual de vigilancia de las restricciones ante la pandemia, ha interpuesto este pasado fin de semana un total de seis denuncias por no llevar mascarillas, cinco a bares por incumplir los horarios de cierre, seis por botellones, dos por no respetar el toque de queda, seis por reuniones de más de cuatro personas y 25 denuncias en los controles de movilidad.



No obstante, a las anteriores hay que sumar las efectuadas por la Policía Nacional y que controla la delegación del Gobierno en Extremadura.



En este sentido, la Policía Local mantiene sus operativos en relación al cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias en nuestra comunidad autónoma.



Así pues, a través de una nota de prensa, el Ayuntamiento de Mérida incide en que la colaboración ciudadana y el respeto a las normas siguen siendo necesarios para hacer cumplir la normativa actual para frenar la pandemia.

A su vez, está colaborando con el Centro 112 de Extremadura para el seguimiento y detención de aquellas personas que incumplen las cuarentenas.



Al mismo tiempo, a éstas se añaden 46 denuncias efectuadas por la Policía Local en cuestiones relacionadas con el tráfico, añade el Consistorio de la capital autonómica.



Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha autorizado al Ayuntamiento de Mérida a que un total de 24 agentes de la Policía Local puedan prestar servicio sin uniformidad para mejorar la eficacia de sus cometidos, hasta el 31 de diciembre.