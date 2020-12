Visita de los Reyes Magos y la San Silvestre, centran actividades próximos días en Mérida

La visita de la Reyes Magos, la San Silvestre virtual y diversas actuaciones forman parte de la programación de actividades navideñas en Mérida estos próximos días.

En concreto, todas estas actividades se realizarán cumpliendo con las medidas de aforo, salud y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, según ha precisado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

Así pues, bajo el lema 'Navidad en Mérida' se desarrollan las actividades para estas fiestas y, entre ellas, destacan las actuaciones de flamenco y de animación infantil y cuentacuentos virtuales en redes sociales durante toda la Navidad.

También se incluye en la programación la celebración de un Campamento Urbano Inclusivo para niñas y niños de 5 a 12 años que se llevará a cabo en la antigua Escuela Infantil Municipal y la visita de los Reyes Magos, que estarán presentes en las barriadas.

A su vez, la programación se complementa con el Mercado Navideño, que contará con trece puestos artesanía y dos casetas solidarias y en el que, además, habrá además talleres y actividades infantiles, actuaciones de la banda de música y un Árbol de los Deseos, un abeto de más de dos metros para poner tarjetas con deseos navideños.

VISITA DE LOS REYES MAGOS A MÉRIDA

En cuanto a la visita del Reyes Magos en Mérida, éstos estarán del 3 al 5 enero, en varios puntos de la ciudad. En concreto, los días 3, 4 y 5, de 18,00 a 20,00 horas, estarán en el Centro Social de San Juan y el 3 de 18,00 a 21,00 horas en el Centro Social de El Barrio.

El día 5 de 12,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas estarán en el Centro Social de Las Abadías, el día 3 de 12,00 a 14,00 horas en el Restaurante Proserpina y los días 4 y 5 de 18,30 a 20,30 horas en el Centro Social de María Auxiliadora.

Por su parte, los días 4 y 5 de 17,00 a 20,00 horas los Reyes Magos estarán en la Pista Polideportiva de La Antigua, el día 5 de 19,30 a 21,30 horas en la Iglesia de San Andrés y el día 4 de 18,00 a 20,00 horas y el día 5 de 18,00 a 21,00 horas en la Pista Polideportiva de Nueva Ciudad.

Finalmente, los días 3 y 5 de 17,00 a 20,00 horas estarán en el Centro Social de Montealto y el día 3 de 17,00 a 19,00 horas en el Centro Social La Corchera.

ESPECTÁCULOS

Entre los espectáculos que se podrán disfrutar estos días esta 'Magia por bulerías', el miércoles 30 de diciembre en el Parque López de Ayala a las 17,00 horas, además de 'The best of flamenco magic', el sábado, 2 de enero, a las 17,00 horas, en el Centro Cultural de La Antigua.

Asimismo, el sábado, 2 de enero, será el turno de la actuación flamenca de Juan Vargas' en el Centro Cultural Nueva Ciudad a las 19,00 horas. También se podrá participar en la XII San Silvestre de Mérida, que este año será de forma virtual, hasta el 31 de diciembre.

Cabe destacar que en esta edición se han establecido varias categorías, como una ruta senderista 6 Km/12 km, una carrera de adultos 3 Km/6 km, una carrera infantil 1 km y una carrera mountain bike 30 km.

Las inscripciones tienen un precio de 4 euros para niños y 10 euros para adultos y se deben de realizar online en donde recibirán las instrucciones para participar y podrán indicar en la misma si quieren recibir en su domicilio la camiseta conmemorativa o recogerla en Guillen Sport.

Finalmente, en el capítulo de exposiciones, se podrá disfrutar hasta el 31 de diciembre de 'Exitus' de Mai Saki. La fotógrafa nacida en Barcelona y asentada en Badajoz, Mai Saki, presenta su obra más personal; una muestra de fotografías en blanco y negro que reviven momentos íntimos familiares en torno a la figura de su padre y sus últimas experiencias. Se podrá visitar en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB.