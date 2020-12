El alcalde de Mérida pide responsabilidad a los ciudadanos en las celebraciones navideñas

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha felicitado las fiestas a todos los emeritenses en este año "diferente", en le que ha destacado la necesidad de preocuparse "por la salud de todos", y ha considerado que "la responsabilidad individual es fundamental para que se desarrollen con la máxima normalidad posible".



En concreto, el máximo regidor de la capital extremeña ha querido incidir en el papel que juega la sociedad emeritense a la hora de cumplir la normativa anunciada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura "puesto que son indicaciones de obligado cumplimiento, duras, pero que pretenden evitar que el virus se propague", especifica.



Para ello, el primer edil emeritense ha recordado a la población que la Policía Local, en coordinación con la Policía Nacional, establecerá un dispositivo para que se desarrollen las fiestas "lo mejor posible atendiendo a la normativa sanitaria y de seguridad" establecida, y "permitiendo, en la medida de las posibilidades, el disfrute de los vecinos con la protección de la salud de cada uno".



En ese sentido, el alcalde ha avanzado que la Policía realizará los controles pertinentes en toda la ciudad, teniendo en cuenta las nuevas obligaciones de la hostelería que deberá cerrar de 18:00 a las 20:00 horas en Nochebuena.



Por otro lado, Rodríguez Osuna ha recordado a la población que "las reuniones no deben exceder las seis personas como está marcado", y ha llamado a "ser conscientes de cumplir con todas las normas higiénico sanitarias para evitar contagiarnos y contagiar a la población más vulnerable", precisa.



DIEZ PATRULLAS DE POLICÍA



"Está totalmente prohibido el consumo del alcohol en la calle y mañana se realizarán intensos controles en este asunto", ha recordado Rodríguez Osuna, quien ha anunciado que serán diez patrullas de Policía durante toda la jornada a la que se sumarán los efectivos de paisano.



Además, y para facilitar la labor de los servicios de Limpieza, durante estos días se establece un nuevo horario de recogida y depósito de basura en la vía urbana, de tal forma que los días 24 y 31 de diciembre se pide a la ciudadanía su colaboración, para no depositar basura en los contenedores fuera del horario indicado.



Cabe recordar que los días de Nochebuena y Nochevieja la recogida de residuos se adelanta a las 17:00 horas y la hora de depósito de basuras en los contenedores será hasta las 15:00 horas.



Ante esta situación, Rodríguez Osuna ha reiterado que es "fundamental" cumplir las normas establecidas "no sólo el toque de queda o la limitación de aforo", sino también que es necesario "llevar mascarillas, limpiarnos las manos y mantener las distancias de seguridad para poder vivir la Navidad de la mejor manera posible en este año tan complejo".



ENTREGA DE LECHE Y ACEITE AL ASILO

Cabe destacar que este miércoles, el alcalde de Mérida, en nombre de la ciudad y como es tradicional, ha entregado en el asilo de ancianos Santa Teresa de Jornet 500 litros de leche, gracias al acuerdo con Carrefour, y 300 litros de aceite gracias a la colaboración del Consorcio Oleicola, "porque las necesidades siguen siendo las mismas, además colaboramos de forma activa con los movimientos solidarios de la ciudad durante estas fechas como el Mochuelo o la campaña de Impulso y los trabajadores y trabajadoras de Servicios Sociales están realizando un intenso trabajo atendiendo a los más vulnerables de la ciudad", concluye.