Mérida celebra el Día de la Policía Local con un reconocimiento a los agentes jubilados

La ciudad de Mérida ha celebrado este viernes el Día de la Policía Local con un acto reducido en el salón de plenos del Ayuntamiento de la ciudad, en el que se ha realizado un reconocimiento a los agentes jubilados este año, así como a los que llevan 25 años en activo.

En concreto, este homenaje que se lleva a cabo con motivo del Día de la Policía Local y en el que también se ha reconocido a aquellos que han realizado labores policiales destacadas durante el último año, ha estado presidido por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

En esta ocasión, y debido a la situación generada por la pandemia de coronavirus, el acto se ha celebrado sin público ni familiares, únicamente con la presencia de los efectivos homenajeados, ante los que el alcalde ha querido destacar el trabajo de todo el cuerpo de Policía Local de la ciudad, "sobre todo en estos meses tan duros que pasarán a la historia y que recordarán el excelente trabajo de cada una y cada uno de los policías de la ciudad de Mérida".

En este sentido, el máximo regidor de la capital extremeña ha reiterado su "orgullo" por contar con la plantilla actual de Policía, que se verá incrementada en los próximos meses, y les ha querido agradecer durante el acto el trabajo y coordinación en beneficio de la ciudad de Mérida y de todos sus vecinos, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

"Habéis sido un ejemplo, como alcalde he de decir que nunca me he sentido solo. Vosotras y vosotros estuvisteis los primeros en esta dura situación y todas las instituciones regionales, incluso la delegación del Gobierno os ha reconocido vuestra labor", ha señalado Rodríguez Osuna, quien se mostrado "orgulloso como alcalde y como ciudadano porque pasaréis a la historia".

IMPLICACIÓN DE LA POLICÍA EN LA CIUDAD

A este respecto, el alcalde ha reafirmado que "hay que decir bien alto que la Policía Local de Mérida no sólo vigila el tráfico de la ciudad sino que se implica en todo lo que ocurre en la capital de Extremadura", tras lo que ha considerado que se trata de "uno de los cuerpos de seguridad más completos de la región y los reconocimientos constantes que se os hacen es un ejemplo de esto".

Durante el acto, la Policía Local ha renovado el acatamiento al ordenamiento constitucional a través del Jefe del Cuerpo en representación de toda la plantilla frente al libro de la Constitución Española que preside el Salón de Plenos. Seguidamente, han realizado un sentido homenaje a Francisco Pérez Ramírez, policía local que falleció y a quien han querido destacar como "una persona diligente y generosa, que trabajó en esta Policía durante muchos años y aunque no vestía nuestro uniforme, se sentía parte de este Cuerpo".

Y es que, "realmente, era uno más de esta plantilla. Nos dejó con las mismas prisas que le caracterizaban en su día a día dentro y fuera del trabajo. Sin previo aviso", tras lo cual ha recogido la placa homenaje su viuda, Fali Pridas, de manos del alcalde de Mérida. Un homenaje que ha servido para guardar minuto de silencio por los efectivos de Policía fallecidos durante el último año, tras lo que se han entregado los diplomas e insignias a dos policías locales jubilados, concretamente al Oficial Juan Manuel González Pérez y al agente Juan Antonio Palma González

Al mismo tiempo, se ha reconocido la labor de otros tres agentes que después de 25 años de servicio siguen en activo. Se trata de los agentes José María Muñoz Martínez, Juan Pedro Blanco Hurtado y Aureliano Merín Sánchez.

Además, el alcalde ha reconocido "el gran trabajo realizado por un agente de esta Policía, que durante meses y en estrecha colaboración con un equipo de la Guardia Civil han desarticulado una red nacional de abastecimiento de picadura de tabaco", y que ha supuesto "una de las mayores operaciones realizadas en Extremadura contra el contrabando".

Por otro lado, con motivo de la alerta sanitaria, y los riesgos añadidos asumidos por la Policía Local, se ha destacado a varios agentes que durante este período han realizado intervenciones policiales evitando abusos sexuales a una menor y la detención de su agresor, también menor de edad; "cumpliendo de forma exquisita todos los protocolos de protección y acompañamiento a la víctima, con una implicación total en esta lucha contra esta lacra social que es la violencia de género".

En este caso, el reconocimiento y felicitación, con entrega de diploma ha sido para cuatro policías: el Oficial Francisco Morales Pando, y los agentes Román Cuellar Gómez, Gregorio Gata Martínez y Juan de Dios Travel Gallego.

Por último, se ha reconocido la labor de los siete agentes que se han incorporado a la Plantilla en Comisión de servicio, poco antes del inicio del Estado de alarma, velando y vigilando el cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas por los Organismos competentes del Estado y Comunidad Autónoma en la lucha contra la pandemia Covid-19.

De esta manera, se ha hecho entrega de diploma a los agentes: Elena Pérez Barrantes, Sergio Sánchez Sánchez, Fco. Andrés Alarcón Rivero, Alberto Ruiz Martínez, Miguel Ángel González Jiménez, Santiago Moro González, y Justo Cordero Moreno.