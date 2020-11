El encendido de iluminación extraordinaria marca inicio del programa “Navidad en Mérida"

Se acerca la Festividad de la Mártir Santa Eulalia y la Navidad, fechas que en el mes de diciembre en Mérida se celebran cada año con una extensa programación que, este año y debido a la pandemia por la Covid-19, no va a tener el esplendor que le caracteriza. No obstante, desde la Delegación de Festejos y Participación Ciudadana se va a hacer todo lo posible para que no falte de nada.

Así, por ejemplo, el programa ha arrancado en la tarde de este mismo viernes con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario de las principales calles del centro, así como de los accesos a la ciudad.

“Un año más, y pese a las circunstancias que estamos viviendo debido a la pandemia del Covid-19, la “Navidad en Mérida” se volverá a vivir en nuestra ciudad”. Con estas palabras, la delegada de sendas áreas, Ana Aragoneses, ha señalado que, desde el equipo de Gobierno, con el objetivo de que los actos y eventos llegarán a las distintas zonas de la ciudad, se sigue apostando, “como ya se hiciera el año pasado con un notable éxito, por nuevos eventos y nuevos espacios para estas fechas del año".

De hecho, en esta ocasión "queremos de nuevo, presentaros un gran programa de actos navideños, seguros y adaptado por supuesto a la situación actual, que permita a todos y todas las emeritenses disfrutar y vivir estas fiestas con la mimas ilusión que en ediciones pasadas”, ha apostillado.

Para ello, en el día en el que se inician los actos, ha presentado el cartel que anunciará la “Navidad en Mérida y la festividad de la Mártir Santa Eulalia 2020” con la fotografía ganadora del concurso convocado el año pasado “La Navidad en mi mano” del Villafranca Manuel Antonio Hernández.

En este sentido, Aragoneses ha recordado que se ha abierto un nuevo concurso con el objetivo de elegir la fotografía que anunciará la Navidad 2021, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

492.000 PUNTOS DE LUZ

En lo que respecta al encendido de la iluminación navideña, que se ha producido por la tarde, a las 18:30 horas, con una emisión en directo a través de Televisión Extremeña y sin acto oficial para evitar aglomeraciones de personas en la Plaza de España, este año contará con 492.080 puntos de luz, de tecnología led, que proporcionará ahorros en el coste de la energía y reducirá la emisión de CO2.

Además, este año para contribuir mayormente a esto, se establecerá un horario determinado que será de 18:15 horas a 01:00 horas coincidiendo con el toque de queda establecido por las autoridades sanitarias.

Aragoneses ha aprovechado para recordar que la iluminación navideña, al igual que la de la Feria, está incluida dentro del contrato de alumbrado público que se firmó con la empresa adjudicataria del alumbrado público.

“Con ello, no supone ningún gasto para el Ayuntamiento. Es más, si no se hubiera puesto la iluminación, hubiera sido una mejora que ofrece la empresa que hubiéramos perdido todos y todas los emeritenses”, ha subrayado.

Además, ha destacado que se acordó con la empresa adjudicataria, el pasado mes de septiembre, que al no haber iluminación en la Feria se ampliara en Navidad “como así se ha hecho en esta ocasión ya que la empresa aceptó la circunstancia”.

La iluminación está instalada principalmente en la zona centro de la ciudad y entre las novedades “destacamos la iluminación singular de la Plaza de España, con un el abeto que luce en la fuente de 16,80 metros de altura y 2 metros de ancho, el techo con motivos colgantes parpadeante de 150 metros lineales y la iluminación de los naranjos y palmeras con cordones luminosos.

Al mismo tiempo, se ha ampliado la iluminación en el entorno de la Plaza de la Constitución, la Plaza del Rastro con dos almendros luminosos y algunas rotondas, como la de Agripa, la de Augusto que está cerca del centro Comercial del foro, y la rotonda de la Capital de la Autonomía.

ACTOS EN HONOR A LA PATRONA

En lo que se refiere a la programación preparada para los próximos días, ésta se inicia con las actividades en honor a la Patrona de Mérida en las que, además de las celebraciones religiosas que organiza la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, se han preparado algunas actividades lúdicas para celebrar la festividad.

Por ello, se ha apostado por recuperar la obra de Teatro “Eulalia” de Javier Llanos, que se representó en el año 2017 dentro de la Programación del Festival de Mérida, concretamente en Agusto en Mérida. Serán dos días de representaciones, el 8 y el 10 de diciembre, en el Templo de Diana, a las 17:00 horas.

Igualmente, el 10 de diciembre, a las 14:00 horas, en el mismo escenario, se ofrecerá un concierto de la Banda de Música de Mérida.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

En cuanto a la programación navideña, Aragoneses ha destacado las actuaciones de flamenco y de animación infantil en la ciudad, cuentacuentos virtuales en redes sociales durante toda la navidad.

También se incluye en la programación la celebración de un campamento Urbano Inclusivo para niñas y niños de 5 a 12 años que se llevará a cabo en la antigua Escuela Infantil Municipal y la visita de los Reyes Magos a la ciudad, que estarán presentes en las barriadas en fechas y horarios que se anunciarán convenientemente, con el fin de "garantizar la seguridad de los asistentes".

La programación se complementa con el Mercado Navideño y numerosas actividades culturales organizadas por la delegación de Cultura, así como las propuestas por la delegación de Semana Santa con las cofradías.

A este respecto, la delegada ha destacado “el trabajo transversal de todas las delegaciones municipales para conseguir que los emeritenses puedan disfrutar de una Navidad segura en la que se aplicarán todos los protocolos marcados por las autoridades sanitarias”.

Por último, ha aprovechado para pedir a los ciudadanos que sean conscientes de la responsabilidad individual de cada uno a la hora de respetar todas las normas establecidas.

Cabe recordar que la programación se podrá consultar de manera on-line desde este viernes en la web del Ayuntamiento (www.merida.es) y en las diferentes redes sociales municipales, habilitándose también en sistema de ‘Lectura Fácil’ para hacerlo accesible a cualquier persona.