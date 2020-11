Consorcio Ciudad Monumental Mérida recibe 80.000 euros para actuaciones arqueológicas

Ep

Ayudas a diversas entidades e instituciones culturales para el ejercicio presupuestario 2020, por un importe de 1.391.090 euros, y dentro del cual el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida recibe 80.000 euros para actuaciones arqueológicas.

Las subvenciones directas, también conocidas como nominativas, tienen por objeto apoyar actividades de acreditado interés público, social, económico o humanitario u otras que estén desarrolladas por instituciones y entidades culturales.

Estas subvenciones abarcan un amplio espectro de entidades e instituciones que organizan actividades en el ámbito de los museos, consorcios culturales, la promoción cultural de España en el extranjero, la tauromaquia, los archivos, el teatro y la música. Las ayudas contribuirán al funcionamiento y desarrollo de las actividades culturales de estas entidades.

En concreto, se han concedido a la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI), para el pago de la cuota del The International Board on Books for Young People (IBBY) por 5.000 euros;

al Círculo de Bellas Artes, para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales, por 90.360 euros; a la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, para la subvención del coste de los avales de los préstamos a empresas e industrias culturales por 300.000 euros, o la Spain-USA Foundation, para sus gastos de funcionamiento y para la promoción de la cultura española en los Estados Unidos de América, por 50.000 euros.

También se han otorgado a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, para sus gastos de funcionamiento y de actividades culturales, por 30.000 euros; al Consorcio de la ciudad romana de Pollentia, para sus actividades, por 60.000 euros; al Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, para actuaciones arqueológicas, por 80.000 euros; a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid para los gastos de funcionamiento de Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo Español, por 38.560 euros; y a la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, para sus gastos corrientes por 15.000 euros.

También figuran el Ayuntamiento de Ibiza, para gastos de funcionamiento del Museo Puget, con 20.000 euros; la Diputación de Granada, para gastos de funcionamiento del Centro José Guerrero, con 24.000 euros; la Federación Española de Amigos de los Museos, para sus actividades, con 2.750 euros; la Confederación de Juventudes Musicales de España, para el programa MUSAE, con 50.000 euros; el Comité Español del Consejo Internacional de Museos (ICOM-España), para sus gastos de funcionamiento con 2.500 euros; la Spain USA Foundation, para la defensa de los intereses españoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas, con 20.000 euros.

Por último, completan la lista la Fundación del Toro de Lidia, para la compilación del conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que integran la tauromaquia como patrimonio cultural y su difusión en entorno digital, con 35.000 euros; Archiveros sin Fronteras, para actividades de difusión de archivos, con 5.000 euros; la Fundación Archivo Manuel de Falla, para sus actividades de investigación y de programación cultural, con 14.490 euros; la Fundación Pau Casals, para sus actividades de promoción cultural, con 25.000 euros; la Fundación Isaac Albéniz, para sus actividades docentes y de programación cultural, con 140.000 euros; la Fundación Antonio Gades, para actividades de conservación y difusión del patrimonio cultural y de programación cultural, con 50.000 euros; la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, para la organización del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, con 170.000 euros; y la Diputación de Alicante, para la organización de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante, con 163.430 euros.