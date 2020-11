Familiares usuarios Residencia El Prado de Mérida piden al SES que cubra plazas de médicos

Ep.



Familiares de los residentes en la Residencia de Mayores 'El Prado' de Mérida se han concentrado la tarde de este viernes frente a la puerta de este centro para reclamar al Servicio Extremeño de Salud (SES) que cubra las plazas de médicos en este centro residencial.



La protesta ha sido convocada por la Asociación de Residentes y Familiares de la Residencia de Mayores El Prado (Arfaprado), que según ha recordado uno de sus miembros, Isidoro Moreno, vienen "demandando desde hace mucho tiempo" la cobertura de estas plazas, ya que de los cuatro médicos que había en el centro, ahora "no hay ninguno, por distintas causas".



"La cuestión es que a nosotros que estén de baja o no, no nos preocupa, nos preocupa que tiene que haber médicos, y eso es lo que exigimos al SES", ha señalado Moreno, quien ha defendido que "cualquier incidente que haya de cualquier médico tiene que cubrir esa plaza y actualmente no hay ninguna plaza cubierta", ha dicho.



A este respecto, Moreno ha indicado que el SES les dice que "están cubiertos" los médicos pero ha matizado que el hecho de que acuda un médico del centro de salud "dos o tres horas al día ¿en cabeza de quién cabe que eso esté cubierto?".



En este sentido, ha subrayado que esta asociación demanda que "los cuatro médicos tienen que estar presentes", también el fin de semana, para atender a los "179 residentes que hay con la edad que tienen" con sus patologías y "todo ello incrementado con la situación covid".



"Pedimos que se humanice un poquito más la sanidad, que se den cuenta que son gente que necesitan mucho más que nosotros por la edad que tienen", ha espetado.



En cuanto a la situación del covid en estas residencia, Moreno ha indicado que hay "once casos" positivos de los cuales "diez son asintomáticos y uno que tiene síntomas y está en el hospital" y ha valorado que "afortunadamente el trabajo que están haciendo desde la dirección del centro y del personal es encomiable". "Se necesita tener ayuda, bastante hacen sin médicos", ha concluido.