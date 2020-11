Los festivos de apertura en Mérida en 2021 serán el 3 de enero y el 7 de febrero

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado que los dos días festivos de apertura para el año 2021 serán el 3 de enero y el 7 de febrero.



En ese sentido, el equipo de Gobierno se ha mostrado contrario a la ampliación de los horarios comerciales y la apertura de festivos más allá de los 10 establecidos al año actualmente.



Así pues, la delegada de Comercio, Silvia Fernández, ha explicado que "se ha tomado esta decisión para beneficiar al comercio local y de proximidad", ya que el 3 de enero, domingo, "es un día que favorece las compras en la ciudad en el que si los negocios estuvieran cerrados haría que muchos se desplazasen a otras localidades".



Por su parte, el 7 de febrero, también domingo, "es un día que la Junta de Extremadura ya tenía prefijado como de apertura por lo que entendemos que perjudica en menor medida a los comerciantes y se consigue un día menos de apertura", ha explicado.



Por tanto, para el equipo de Gobierno, se trata de "una justa reivindicación" la de los trabajadores de comercios y superficies comerciales de no ampliar los horarios comerciales en la región, por lo que se suma a esta petición, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



"No se deben ampliar los horarios comerciales ni las aperturas en días festivos del comercio en Extremadura más allá de lo que marca la Ley", ya que según explica la delegada del Gobierno, "la ampliación de horarios y apertura en festivos ataca duramente al pequeño y mediano comercio si la liberalización de horarios se prolonga en el tiempo".



Además, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya trasladó formalmente a la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura esta opinión incidiendo en el mantenimiento de la apertura de festivos actual como marca la legislación, sin ampliarlos, y "de esta forma no perjudicar al pequeño y mediano comercio ni a los trabajadores de las grandes superficies", ha recordado.