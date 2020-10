Osuna no es partidario de un aislamiento perimetral, aunque acatará decisión de Sanidad

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que este lunes que no es partidario del aislamiento perimetral de la ciudad ante el incremento de casos de coronavirus, aunque ha señalado que "eso lo deciden las autoridades sanitarias", y él acatará la decisión de Sanidad en caso de que se produzca, "como no puede ser de otra manera".

"No está demostrado en ningún sitio en España que los aislamientos perimetrales sean realmente eficaces, yo creo que limitan la movilidad del comercio", ha señalado el alcalde de Mérida, quien ha resaltado que no es partidario de esta medida, aunque "en cualquier caso eso lo deciden las autoridades sanitarias, no el Ayuntamiento".

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Mérida "lo único que va a hacer es colaborar en todo lo que nos diga el Ministerio de Sanidad y la Junta de Extremadura", ha reafirmado el alcalde, quien ha señalado que no tienen más información en este sentido, y que "quien toma las decisiones en base a parámetros es la Consejería de Sanidad, y según vaya tomando decisiones, nosotros los vamos a ir acatando, como no puede ser de otra manera, y colaborando".

Rodríguez Osuna ha señalado que está en contacto diario con la gerencia del Área de Salud de Mérida para conocer la situación epidémiológica de la ciudad, con "especial atención hacia cualquier novedad" debido al incremento de contagios que se han producido en la capital extremeña durante las últimas semanas.

Este "fuerte incremento de contagios" en Mérida y todo el área de salud "añade presión asistencial" al Hospital de Mérida, para el que se ha puesto en marcha un plan de contingencia para contar con las "suficientes garantías para evitar que haya una excesiva ocupación" y que se puedan atender todas las demandas que se están produciendo.

Rodríguez Osuna ha reiterado su petición a los ciudadanos de que "se respeten los grupos de máximo seis personas" y que "no haya excesiva movilidad social", ya que "no hay un policía detrás de cada familia en la ciudad de Mérida".

"Se puede estar con la familia y con los amigos siempre que se respete este tipo de medidas y de precauciones, y siempre cumpliendo todas las normas higiénico-sanitarias" como son la mascarilla y la distancia social, ha dicho el alcalde, quien ha instado a "dejar los afectos a un lado" ya que es cuando se produce el contagio.

Además, ha recordado el alcalde que una persona que es contacto estrecho de alguien contagiado "no puede salir de casa" hasta que no tenga el resultado negativo de la prueba PCR, por lo que ha vuelto a realizar una llamada a la responsabilidad.

Rodríguez Osuna se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este lunes en Mérida, donde ha visitado las obras que se están desarrollando en el descendedero del Puente Romano de la ciudad.