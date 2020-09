El Ayuntamiento de Mérida seguirá el acuerdo de Gobierno con la FEMP sobre superávit

Ep.



El Ayuntamiento de Mérida hará uso del acuerdo del Gobierno con la FEMP relativo al superávit de los consistorios por considerar que el mismo va a "beneficiar" a la capital extremeña.



Así, el acuerdo permitirá al Ayuntamiento de Mérida gasta el superávit de 2019, que se quedó sin gastar en una "parte", y también el de 2020, que "todavía no" se ha empleado "íntegramente"; a la vez que facilitará que el consistorio pueda acudir a operación de remanente como "algo voluntario".



De este modo lo ha señalado este martes el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en declaraciones a los medios con motivo del inicio de la campaña de bonos de consumo en el comercio local de la capital extremeña abierta por el consistorio.



En este sentido, ha considerado que el alcanzado por el Gobierno con la FEMP relativo al superávit de los ayuntamientos "es un acuerdo muy importante para las ciudades que tienen remanentes positivos de tesorería", así como también "un acuerdo muy importante para el conjunto de las ciudades".



Al respecto, ha recordado que el acuerdo incluye 13 puntos, uno de los cuales es el gasto del superávit del 2018 y 2019 durante 2020 y 2021 "sin que implique regla de gasto"; así como también un fondo especial de transportes de 400 millones de euros aproximadamente; y ayudas directas a municipios.



Rodríguez Osuna también ha incidido en que hay que hacer "un poco de memoria histórica", después de que en 2012 los ayuntamientos españoles sufriesen una "intervención muy dura" por la ley orgánica del PP, que "le quitó la autonomía a los municipios", y la cual "sólo se puede modificar modificando la Constitución", lo que lleva a que "la solución que plantean otros de que se pueda gasta libremente todo es inviable porque habrá que modificar esa ley orgánica (del PP) y la Constitución".



"Están intentando engañar en el debate público algo que es una realidad, y es que solamente con el PSOE en estos últimos años hemos podido gastar superávit", ha subrayado el alcalde de Mérida, quien ha incidido en que "solamente con el PSOE y gracias a ese real decreto ley (reciente) vamos a poder gastar superávit y remanente".



En este sentido, ha recordado que "tener el dinero en el banco supone pagar un 2 por ciento de interés por tener el dinero en depósito", mientras que "hacer la operación financiera con el Gobierno de España supone que te devuelven el dinero dándote un interés en vez de pagándolo, y libre de techo de gasto", porque "es el Estado es el que asume el déficit de los ayuntamiento frente a la Unión Europea".



CRÍTICAS AL PP



Al mismo tiempo, ha criticado que el PP "no puede ir a Europa apoyando al presidente de Holanda en que Europa no nos dejara dinero, que no nos lo diera, que nos pusiera trabas, que nos pidiera intereses en los préstamos", cuando ahora resulta que la formación 'popular' "aquí pide a sus alcaldes que podemos gastar libremente cuando Europa no nos deja".



"Las normas están establecidas por Europa y por una ley orgánica y es esto o es nada. Cada alcalde será responsable de si quiere que su municipio avance algo más de lo que tenía o nada", ha apuntado Rodríguez Osuna, quien ha incidido en que los alcaldes del PP "verán", así como en que el Ayuntamiento de Mérida va a seguir el real decreto ley aprobado, "porque nos vamos a beneficiar".



"Nosotros vamos a hacerlo porque nos vamos a beneficiar, precisamente porque la aprobación de ese real decreto ley nos va a permitir gastar el superávit de 2019, que nos quedamos sin gastar parte de él, y de 2020, que todavía no lo hemos gastado íntegramente... Y encima si queremos podremos ir a esa operación de remanente como algo voluntario", ha espetado el alcalde de Mérida.



Sobre acudir a esa operación de remanente ha incidido en que "es voluntario, no es ningún atraco". "Cuando algo es voluntario no te atracan, ni te requieren, ni te requisan", ha subrayado Rodríguez Osuna, quien ha rechazado que el PP "crispe", ya que "ahora lo que tiene que hacer el PP es apoyar los Presupuestos Generales del Estado que son los únicos que van a permitir además que dejemos adelante esta crisis económica".