Vox-Mérida pide al Ayuntamiento un inventario de edificios como "aulas alternativas"

La formación Vox ha pedido este martes al Ayuntamiento de Mérida la elaboración de un inventario de sus edificios e instalaciones para que los ofrezcan a los centros educativos como "aulas alternativas" ante la situación de la Covid-19.

A través de una nota de prensa, este partido realiza tal petición "ante el inminente inicio de curso escolar y la falta de planificación de la Administración central y autonómica".

También solicita la formación que el Consistorio emeritense le pida a la Diputación de Badajoz, a la Junta de Extremadura y al Estado que presten sus edificios en Mérida con el mismo fin.

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE

Por su parte, la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Mérida ha replicado que no es necesario un listado de espacios para que los ofrezcan a los centros educativos como "aulas alternativas" ante la situación de la Covid-19 como ha pedido Vox, sino "la valoración de las necesidades concretas de cada centro".

Igualmente, a través de una nota de prensa, el Consistorio ha incidido en que es necesaria en todo caso la puesta en marcha de "soluciones adecuadas, factibles y coherentes con la situación" que se vive por la pandemia de la Covid-19.

Así pues, la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Mérida ha subrayado que lleva trabajando "todo el verano, junto a los centros y la Consejería (de Educación de la Junta) en el inicio del curso escolar".

A este respecto, ha añadido que en la ciudad existen centros educativos con una "baja ocupación" que disponen de espacios dotados de equipamiento y en una infraestructura "adecuada" y que, "puestos a disposición de los centros con alta ocupación, equilibran las necesidades en la ciudad".

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que tanto la Consejería de Educación de la Junta, como los centros educativos y la Delegación Municipal de Deportes llevan "todo el verano trabajando en la puesta en marcha de un curso 2020-21 lo más seguro posible".

Por eso, ha explicado que cada centro educativo, previa solicitud de la Consejería de Educación, ha elaborado su propio plan de contingencia en el que ha valorado la necesidad de espacios alternativos para realizar las acciones contempladas en su propio plan.

Y es que después de un estudio de las necesidades la conclusión es, según el Consistorio, que "actualmente, en la ciudad existen centros educativos con una baja ocupación que disponen de espacios dotados de equipamiento y en una infraestructura adecuada y que, puestos a disposición de los centros con alta ocupación, equilibran las necesidades en la ciudad".

"No se trata, por tanto, de ofrecer un listado de espacios sino de atender cada solicitud y buscar la solución más adecuada en aras de una adecuada gestión de lo público, ya que, no podemos olvidar que no sólo se trataría de habilitar espacios sino de dotarlos de zonas adecuadas de recreo, limpieza y conserjería y de ser capaces de ofrecer con garantías servicios como el aula matinal o el comedor", concluye el Ayuntamiento.