Stone & Music ofrece posibilidad de devolver entradas de 5 conciertos para reducir aforo

Stone& Music Festival devolverá, a todas aquellas personas que no deseen asistir, las entradas de todos los conciertos programados para esta edición de 2020, a excepción de los de Pastora Soler, Rozalén y Los Secretos, con el objetivo último de adaptarse al aforo aconsejado por las autoridades sanitarias.

El director del certamen, Carlos Lobo, ha explicado que la decisión se ha tomado, tras la reunión que mantuvo con el responsable del festival con el Consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, haciendo llegar su preocupación por la situación actual y, sobre todo, por la viabilidad del festival de música en las actuales condiciones.

Según Lobo, los datos de ocupación de aforo que presentan los conciertos actualmente son los del 75% en los shows de Morat, Amaral, Mónica Naranjo y Ara Malikian; del 65 por ciento en el Pablo López tras haber facilitado una primera devolución tras el cambio de características del espectáculo y menos del 50%, en los conciertos de Pastora Soler, Rozalén y Los Secretos, éstos dos, los últimos en ponerse a la venta el pasado mes de julio.

Stone&Music Festival, por tanto, ofrece a todas aquellas personas que tienen entradas de los conciertos anunciados antes del confinamiento, excepto el Pastora Soler, la posibilidad de devolverlas para así poder reajustar el aforo.

En este sentido, a pesar de que la devolución de entradas a la que se va a proceder “no está marcada por la ley, ya que los conciertos se van a celebrar” la dirección del evento musical ha tomado esa decisión “por solidaridad, por responsabilidad, y porque queremos que todo el mundo se sienta bien entre nosotros”.

La devolución permitirá además de la adecuación del total de asistentes al nuevo aforo aconsejado, “un reajuste de las localidades que se hará desde hoy mismo y que haríamos incluso el día del concierto in situ si hiciera falta, y que concederá una mayor distancia de seguridad entre el público”.

DEVOLUCIONES

El plazo para solicitar la devolución de las entradas es del 7 al 14 de agosto. En el caso de las adquiridas ‘on line’, hay que enviar un mail a info@progeventsentradas.com con la siguiente información:

En el asunto: SOLICITUD + nombre del concierto.

En el cuerpo del mensaje: LOCALIZADOR DE COMPRA, NOMBRE Y APELLIDOS del titular de la compra, DNI consignado en la compra y correo electrónico consignado en la compra.

La devolución de las entradas adquiridas en progeventsentradas.com se hará por la compra ÍNTEGRA del localizador. Es decir, sí se han adquirido cuatro entradas, la devolución se hace por ese número de entradas. No está autorizada la devolución de tan sólo una, dos o tres entradas.

La devolución a todas las personas que lo soliciten se hará sobre la misma tarjeta bancaria sobre la que se hizo la compra y los reintegros comenzarán a partir del 15 de agosto.

En el caso de no tener operativa la cuenta y tarjeta con la que se hizo la compra, será progevententradas.com, cuando el banco confirme que no ha sido posible la devolución, quien contacte con el comprador para llevar a cabo la devolución. Los interesados no deben enviar números de cuenta.

Si las entradas que se pretenden devolver se adquirieron en la taquilla física, se deberá presentar las entradas, la copia del ticket de compra y la tarjeta sobre la que se hizo el cargo, si el pago se realizó con este método. Si el pago se realizó en metálico, sólo hay que acudir con las entradas.

El horario de taquillas es de 10 a 14 horas y de 18 a 21, de lunes a viernes y de 10 a 14 horas los sábados

DISCULPAS



Carlos Lobo ha pedido disculpas públicas por la falta de información respecto del desarrollo del certamen tras los acontecimientos de las últimas semanas.

Lobo ha indicado que, “hasta ayer no nos hemos reunido con el consejero y no teníamos certezas sobre las condiciones de desarrollo del certamen. Y sólo queríamos ofrecer certezas, por eso quiero pedir disculpas a todas esas personas que, en estos días, se hayan podido sentir ninguneadas, olvidadas por Stone& Music".

Además, ha indicado que "son muchas las personas que en estos meses trabajan para el Festival; muchas las personas que lo hacen indirectamente en sectores como el transporte, la producción, la hostelería y el comercio local; muchas las que pernoctan y visitan Mérida después de ver un concierto en el Teatro Romano; muchos los que nos siguen y todos ellos han estado en nuestra cabeza estas semanas, pero no teníamos certezas”.

El responsable del Festival ha finalizado incidiendo en que se llevaran a rajatabla todas las medidas de seguridad anti COVID19 ya anunciadas y agradeciendo el apoyo de las instituciones, la fidelidad y confianza de los patrocinadores y colaboradores y la lealtad del público.

Y, ha concluido volviendo a "solicitar disculpas públicas a todos los que se hayan sentido molestos. En Stone&Music trabajamos para ellos, para su disfrute y, en esta edición, también para su seguridad. Queremos que siga siendo así. Que estén con nosotros en los conciertos, que los vivan y que los disfruten pese a las circunstancias”,