El incendio en el edificio del SES de Mérida no provoca daños estructurales

El incendio declarado en la madrugada de este viernes en el edificio del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Mérida no ha provocado daños estructurales, aunque el deterioro más significativo se ha producido en la envolvente del edificio, mientras el interior se ha visto afectado por el humo, especialmente en las plantas segunda y tercera.



Así pues, a partir de ahora será necesario evaluar los desperfectos del interior, un complejo que agrupa a los edificios del SEPAD, el SES y la Consejería de Sanidad, por lo que los trabajadores no podrán acceder este viernes al edificio, por lo que trabajarán de forma telemática.



La previsión es que el lunes se pueda reanudar el trabajo presencial en las dependencias de la Consejería, según ha explicado el director general de Asistencia Sanitaria del SES, Vicente Alonso, quien ha señalado que el fuego no ha afectado a los sistemas de información y ni al operativo del sistema Jara.



Cabe destacar que el fuego ha comenzado en el exterior de la torre de la caldera de biomasa que alimenta de energía al edificio y se ha ido propagando por la cubierta alrededor de éste.



Ha sido el vigilante de seguridad quien, sobre las 2:05 horas de esta madrugada, observó un resplandor a través de una de las cámaras de seguridad e inmediatamente llamó al 112, que envió siete dotaciones de bomberos, un vehículo nodriza, un vehículo de mando de los Parques de Mérida, Puebla de la Calzada, Almendralejo y Villafranca de los Barros, y efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.



Finalmente, sobre las 6:00 horas se dieron por concluidas las labores de extinción.

VERGELES DESTACA LA "RESPUESTA ÁGIL Y RÁPIDA" DE LOS BOMBEROS

Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado la "respuesta ágil y rápida" de los bomberos para extinguir el incendio declarado en la madrugada de este viernes en el edificio del Servicio Extremeño de Salud en la capital autonómica.

El titular extremeño de Sanidad ha explicado, a través de varios mensajes en redes sociales, que ha seguido la evolución del incendio desde las 3:00 horas de la madrugada, y "desde la distancia" ya que se encuentra en La Rioja con motivo de la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes.

Por tanto, ha querido dar las "gracias a los trabajadores de la Consejería y del SES en el que están haciendo seguimiento del incendio", al tiempo que ha destacado que habrá que analizar "cuáles son las repercusiones en el edificio".