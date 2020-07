Osuna pide a Junta no amplíe horarios comerciales ni apertura en festivos desde septiembre

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido este jueves a la Junta de Extremadura que no amplíe los horarios comerciales ni la apertura de festivos a partir del mes de septiembre "para favorecer al pequeño y mediano comercio".



En concreto, esta petición la ha realizado el primer edil emeritense tras mantener una reunión con el Comité de Empresa de Carrefour Mérida, quienes le han trasladado su preocupación por la ampliación de aperturas en jornadas festivas.



Así pues, Rodríguez Osuna ha considerado una "justa reivindicación" la de los trabajadores de comercios y superficies comerciales de no ampliar los horarios comerciales en la región, por lo que ha defendido que no se deben ampliar los horarios comerciales ni las aperturas en días festivos del comercio en Extremadura "más allá de lo que marca la Ley".



Por eso, y una vez que acabe la medida establecida de ampliación de tres meses después del Estado de Alarma de flexibilización de horarios comerciales, el alcalde de Mérida ha pedido que "se vuelva a la normalidad", según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.



Y es que esta medida, además de no ser justa, a juicio del alcalde, "ataca duramente al pequeño y mediano comercio si la liberalización de horarios se prolonga más allá del mes de septiembre".



Por todo ello, Rodríguez Osuna se ha comprometido con los trabajadores del Comité de Empresa y con el resto de pequeños y medianos empresarios de la ciudad, a trasladar dicha petición formal a la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura.



Finalmente, a su entender, "es fundamental que una vez que finalice esta ampliación excepcional se vuelva a la normalidad y que se establezcan los festivos anuales según la Ley", ha concluido.