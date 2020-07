Denunciados cinco puestos del mercadillo de Mérida por no recoger los residuos de su zona

La Policía Local de Mérida ha denunciado este pasado martes a cinco puestos del mercadillo de la ciudad, por no recoger los residuos de su zona, tal y como establece la Ordenanza municipal de ocupación de vía pública del Ayuntamiento de Mérida.



En concreto, tras la instalación del mercadillo de la ciudad este pasado martes con 203 puestos ocupados, al finalizar fueron denunciados los responsables de cinco de ellos por no cumplir con la limpieza obligada tras el desmontaje de su tienda móvil.



En este sentido, el delegado de Policía Local, Marco Antonio Guijarro, ha explicado que la ordenanza vigente sobre ocupación de vía pública en el artículo 91 "hace referencia a la obligatoriedad de las personas con licencia de venta en el Mercadillo que deben limpiar el puesto y su entorno".



Además, recuerda que "todos los establecimientos de veladores, terrazas y puestos de mercadillo tienen la obligación de mantener limpia la zona donde realizan su actividad".



En ese sentido, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense a través de una nota de prensa, la Policía ha intensificado los controles en la ciudad de las normas higiénico sanitarias marcadas por las administraciones para el control del virus.



Y es que "es fundamental que todos las cumplamos y que la labor de la Seguridad pública sea pedagógica, pero si no es así, estaremos vigilantes y sancionaremos a quienes no cumplan las normas establecidas", ha advertido Guijarro.