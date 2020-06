Mérida rinde homenaje a los fallecidos por la Covid-19

Ep.

El Ayuntamiento de Mérida ha celebrado este miércoles un acto institucional de "tributo y recuerdo" a los fallecidos por la Covid-19, en el que se ha agradecido la labor de quienes "se han preocupado de que la vida diaria en la ciudad continúe" y se ha reconocido "el civismo de todo el pueblo emeritense" durante la pandemia.



Un acto en el que se ha guardado un minuto de silencio, y el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha leído una semblanza que ha sido escrita por los cronistas oficiales de la ciudad José Luis Mosquera Müller, José María Álvarez Martínez y Fernando Delgado Rodríguez y ratificada por toda la Corporación Municipal.



Así, este breve y sencillo acto ha contado con la presencia de los representantes de todos los grupos políticos que forman la Corporación Municipal así como de miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, Policía Local y bomberos, de Delegación del Gobierno y el Gerente del Área de Salud de Mérida.



Este homenaje se completará esta noche, a las 22,00 horas en el Templo de Diana, con otro acto abierto a la ciudadanía "hasta completar aforo" y donde el cronista José Luis Mosquera pronunciará un discurso en nombre de la Corporación Municipal y de la ciudad de Mérida, se guardará un minuto de silencio, intervendrá el trío de violonchelo formado por Rodrigo Blanco Sánchez, Guillermo Escribano Gil y Valentina de la Peña, y el Templo será iluminado con los colores de la bandera de España.



SEMBLANZA



Así, durante la lectura de la citada semblanza, el alcalde ha subrayado que este miércoles les "convoca la historia" para "dejar constancia de la ejemplar actuación de los emeritenses" durante el período de pandemia que "arrebató los abrazos y las calles como al resto de extremeños y al conjunto de los españoles".



Ha recordado como "los Libros de Acuerdos Municipales o, desde 1801, los Sacramentales de las Parroquias de Santa María y Santa Eulalia, testimonian cómo sucumbían antaño los emeritenses ante las epidemias o se aprestaban a tomar medidas para evitar que la ciudad se viera presa de la peste bubónica, la fiebre amarilla o el cólera".



"Hemos estado vigilantes durante tres meses... todos alerta, como aquellos paisanos nuestros hace dos siglos, ante un enemigo minúsculo que trastoca nuestras vidas, confinándolas en el arca segura de los hogares", ha rezado.



Unos meses en los que, según ha proseguido, "la ciudad se ha vaciado de su ser, de su médula y sustancia conformada por sus habitantes y visitantes". "Y si hay que creer que alguna vez esta ciudad pudo estar habitada por fantasmas, ha sido durante estos días de soledades cuando más y mejor se les pudo sentir, sobre todo en los sepelios", ha añadido.



Así, ha lamentado que el cementerio "ha sido testigo de sobrecogedores entierros" que, debido a su "brevedad", "apenas dejaban lugar al lamento de la despedida".



No obstante, ha subrayado que la ciudad de Mérida como "capital de una región siempre solidaria" no "sucumbe ante un revés como este" sino que "al contrario", "ha mantenido fuertes sus constantes vitales gracias a la asistencia comprometida de sus sanitarios, al celo de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y locales, las unidades de bomberos o militares".



Además, el alcalde también ha reconocido "la profesionalidad" del personal de Protección Civil, Cruz Roja y de distintas delegaciones del consistorio desde Parques, Obras y Jardines hasta los Servicios de Limpieza.



"La ciudad acaso estuvo aletargada pero nunca muerta, ha latido permanentemente en los centros comerciales, supermercados y hasta en la más humilde tienda de barrio", ha proseguido Osuna en la lectura de la semblanza, toda vez que ha añadido que "el quiosquero de la esquina no faltó a su cita, los transportistas llevaron a destino su preciada carga y los agricultores no le dieron la espalda al campo ni los sacerdotes a sus almas".



Igualmente, se ha puesto en valor que "los coches fúnebres y los autobuses urbanos siguieron trasladando a los vivos a sus quehaceres y a su sueño a los muertos" así como también "dieron la talla los talleres mecánicos, panaderías, taxistas, gasolineras, correos y empresas de mensajería".



"La ciudad ha seguido siéndolo a pesar de que perros, gatos, golondrinas, vencejos, gorriones y cigüeñas, durante unas semanas tomaran, con sus ruidos, el relevo a los nuestros", ha manifestado.



Finalmente, ha destacado que "toca ahora", de "forma paulatina", despertar "de este mal sueño" y "recordar" a quienes no se pudo despedir o "tampoco dar la bienvenida". "Es este momento el propicio para manifestar nuestra gratitud hacia un vecindario que se colmó de civismo durante el Estado de Alerta, facilitando la labor a quienes tocaba estar en vanguardia", ha concluido.